Yalova'daki IŞİD operasyonu sırasında çıkan çatışmada 3 polisimiz şehit olmuştu. Sabah saatlerinde ise IŞİD yapılarına peş peşe operasyonlar yapıldı. 21 ilde bu sabah eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 357 IŞİD şüphelisi yakalandı.

İSTANBUL'DA IŞİD OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Yalova'daki IŞİD üyeleriyle bağlantılı olan 41 şüphelinin de yer aldığı 110 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne verilen talimatla yürütülen IŞİD terör örgütünün mensup ve faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

'İLLEGAL MESCİT VURGUSU'

Açıklamada, terör örgütü yanlısı olarak İstanbul'da faaliyet yürüten, örgütün sözde hocalığını-elebaşılığını yapan M.Y'nin, yasa dışı ders-sohbet etkinlikleri düzenlediği, illegal mescit faaliyetleri kapsamında terör örgütüne taban kazanma amaçlı tebliğ çalışmalarını yaptığı yönündeki tespite yer verildi.

Soruşturma kapsamında, mescit genelinde fitre, zekat ve infak adı altında toplanan paraların mezkur terör örgütüne, Suriye'de kendilerine karşıt terör örgütleri kontrolündeki kamplarda sözde esir tutulan terör örgütü yanlılarına ve mescit bünyesinde faaliyet gösteren kişilere yönelik eğitim ve medrese açmak amacıyla kullanıldığı yönünde bilgiler elde edildiği anlatılan açıklamada, 32 şüpheli hakkında iletişimin tespiti ve kayda alınması ile teknik araçlarla izleme tedbiri uygulandığı, söz konusu şüphelilerin sosyal medya üzerinden propaganda faaliyeti yürüttüğü ve illegal mescitte 'hoca, sorumlu, katılan' olarak faaliyet gösterdikleri kaydedildi.

ANKARA'DA 17 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, IŞİD terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı. Yetkililer, operasyonun güvenlik güçleri tarafından sürdürüldüğünü bildirdi.

IŞİD silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında elde edilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu deşifre edilen, çatışma bölgeleriyle irtibatları ve örgüt mensubu olduklarına dair deliller tespit edilen 11’i yabancı uyruklu, 6’sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 17 şüphelinin 30 Aralık tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, şüphelilerin tamamının yakalandığı belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği kaydedildi.

YERLİKAYA: 357 IŞİD ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde bu sabah eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 357 IŞİD şüphelisinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

“21 ilde bu sabah eş zamanlı olarak Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 357 DEAŞ şüphelisini yakaladık.” Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız ve İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bingöl, Çorum, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kilis, Konya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Van’da operasyonlar gerçekleştirildi. Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara bugüne değin nasıl fırsat vermediysek, bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz