Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesi sırasında ortaya çıkan görüntüler büyük yankı uyandırırken durumu adeta fırsat bilen PKK terör örgünün ele başı Abdullah Öcalan yaşananlar üzerinden cumhuriyete saldırdı.

Öcalan'ı önceki gün ziyaret eden DEM Parti İmralı Heyetinin yaptığı yazılı açıklama ile mesajını aktardığı terörist başının, CHP Genel Merkezi'nde yaşananlara tepki gösterdiği belirtildi.

Öcalan, "Bir siyasi partinin genel merkezine kapısını balyozla kırarak girmek demokraside olacak şey midir?" dediği mesajında "Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik uygulamalar ve yaşanan gelişmeler, doğru işleyen bir demokrasinin ve demokratik siyasetin olmamasıyla ilgilidir." ifadelerini kullandı.

Demokrasi terbiyeciliğine soyunan bölücü başı, sözlerinin devamında ise cumhuriyetin kuruluş kodlarını hedef alarak, "İşleri bu noktaya getiren sebep budur; cumhuriyetin temelindeki demokrasi ilkesinden yoksunluktur" dedi. Öcalan'ın bu sözleri ile CHP'de yaşananları sebebi olarak AKP iktidarının antidemokratik uygulamaları yerine cumhuriyeti kabahatli göstermesi dikkat çekti.