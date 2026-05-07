Türkiye bu yıl futbolda operasyonlar dönemini yaşadı.

Bahis, yasadışı bahis, şike suçlamalarında onlar gözaltı ve tutuklamalar oldu.

Futbolda bahis oynayan futbolcuların, hakemlerin listesi yayınlandı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye bu operasyonlar büyük – küçük her takıma yansıdı.

Bu yargı süreçleri konuşulurken bir anda Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran uyuşturucu operasyonuna dahil edildi.

Uyuşturucu soruşturmasında iki kez gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Saran’ın kulübün başında kalamayacağı, istifa edeceği konuşuldu. Saran bu tartışmaların ardından kulübün sezon sonunda olağanüstü kongreye gideceğini duyurdu ve konu böyle kapanmış oldu.

Futbol camiasının öne çıkan gündemlerinden bir tanesi de Amedspor’un Süper Lig’e yükselmesi…

Bahis, şike operasyonları ve Sadettin Saran’a gözaltı ne kadar konuşulduysa belki daha fazlası Amedspor için konuşuldu.

Amedspor’un başına eski Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren’in gelmesiyle sıçrama başladı.

Bazı maçlarda kayrıldıkları tartışıldı.

İşin içine siyaset de girdi. MHP lideri Devlet Bahçeli Amedspor Süper Lig’e çıkmayı garantileyince tebrik etti.

Ve siyasetin hassasiyetiyle futbolun olmazsa olmaz gündemlerinden biri de Amedspor oldu.

KİM BU TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN YARGILANAN AMEDSPOR YÖNETİCİSİ

Madem ki dernek statüsü üzerinden yönetilen futbol takımlarında yargı süreçleri ciddiye alınıyor, o halde Amedspor tartışmasında bilinmeyen bir davayı gündeme getirmek gerekiyor.

Amedspor Yönetim Kurulu üyesi Özüm Vurgun…

PKK Terör Örgütü’ne yakınlığıyla bilinen Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) yöneticisiydi.

İtirafçı Ümit Akbıyık’ın iddiaları sonrası 25 Nisan 2023’te gözaltına alındı.

28 Nisan’da tutuklanan Amedspor yöneticisi Özüm Vurgun, 25 Mayıs 2023’te tahliye edildi.

İtirafçı beyanları ve katıldığı 14 eylem, etkinlik gerekçe gösterilerek, “Örgüt üyesi olma” iddiasıyla yargılanan Özüm Vurgun, 2 Mayıs 2024’te Diyarbakır 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında beraat etti.

Ancak Savcı karara karşı İstinaf Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 9’uncu Ceza Dairesi, Özüm Vurgun’un katıldığı eylem ve etkinlikler ile cezaevi ziyaretlerini işaret ederek, beraat kararını bozdu.

Amedspor yöneticisi Özüm Vurgun halen “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla yargılanıyor.