Yapay Zeka Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finalistlerini tahmin etti

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde zorlu yarı final eşleşmelerinin rövanş karşılaşmalarının oynanmasıyla birlikte finalistler belli olacak. Yapay Zeka destekli analiz Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finalistleri için tahminde bulundu.

Furkan Çelik
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde yarı final rövanş maçları oynanacak. Zorlu eşleşmelerde ilk maç sonuçları, takımların son durumları ve ev sahibi avantajı gibi faktörler göz önünde bulundurularak yapay zeka destekli analizle finalistler tahmin edildi.

UEFA AVRUPA LİGİ

Nottingham Forest - Aston Villa

İlk maç: Nottingham Forest 1-0 Aston Villa

Rövanş Tahmini:

Aston Villa 2-1 Nottingham Forest

(Uzatmalarda Aston Villa turu geçer)

Vitor Pereira yönetimindeki Forest bu sezon Avrupa’nın en kompakt geçiş takımlarından biri oldu. İlk maçta da rakibin merkez bağlantılarını iyi kestiler. Ancak rövanşta iş biraz farklı.

Unai Emery’nin Avrupa kupası DNA’sı hâlâ çok güçlü. Villa Park atmosferi ve kadro kalitesi nedeniyle Aston Villa’nın oyunu domine edeceği tahmin ediliyor.

Özellikle ikinci bölgede tempo yükseldiğinde Forest’ın savunma hattı geriye çok gömülüyor. Bu da sürekli baskıya davetiye çıkarıyor.

SC Braga - SC Freiburg

İlk maç: Braga 2-1 Freiburg

Rövanş Tahmini:

Freiburg 1-1 Braga

Braga ilk maçta özellikle hücum geçişlerinde çok etkiliydi. Demir Ege’nin dinamizmi ve orta saha temposu dikkat çekti. Freiburg ise evinde oynayacak olmasına rağmen bana göre biraz fazla kırılgan görüntü verdi.

Alman ekibi baskılı başlayacaktır ancak Braga’nın bu sezon deplasman disiplini çok gelişti.

Portekiz temsilcisi skoru korumayı bilen, gerektiğinde oyunu yavaşlatabilen bir yapıya dönüştü.

Freiburg’un erken gol bulamaması halinde maç psikolojik olarak Braga lehine kayabilir.

UEFA KONFERANS LİGİ

Crystal Palace - Shakhtar Donetsk

İlk maç: Shakhtar Donetsk 1-3 Crystal Palace

Rövanş Tahmini:

Crystal Palace 2-1 Shakhtar Donetsk

Bu eşleşmede en net favori Crystal Palace. İlk maçta İngiliz ekibi fizik gücü ve geçiş oyunuyla fark yarattı. Özellikle kanat koşularında Shakhtar savunması çok zorlandı.

Arda Turan’ın Shakhtar’ı topa sahip olduğunda keyif veren bir takım ama Palace’ın atletizmi karşısında savunma geçişlerinde ciddi problemler yaşadılar.

Rövanşta Shakhtar risk almak zorunda kalacak. Bu da Palace’ın hızlı hücum oyuncularına geniş alan bırakabilir.

Rayo Vallecano - RC Strasbourg

İlk maç: Rayo Vallecano 1-0 Strasbourg

Rövanş Tahmini:

Strasbourg 1-1 Rayo Vallecano

Gecenin en sert rövanşı maç olacak. Rayo’nun agresif ön alan baskısı ilk maçta Strasbourg’u çok bozdu.

Fransız temsilcisi teknik kalite açısından daha yukarıda olabilir ama Rayo’nun ritim bozan futbolu Avrupa’da çok can yakıyor.

İspanyol ekip deplasmanda topu rakibe bırakıp geçiş kovalayacaktır. Strasbourg baskı kuracaktır ama savunmada boşluk verme ihtimali yüksek.

Rayo’nun o klasik “kaotik ama organize” futbolu bir kez daha iş yapabilir

YAPAY ZEKA FİNAL TAHMİNLERİ

UEFA Avrupa Ligi Finali

Aston Villa - SC Braga

Kupaya en yakın takım: Aston Villa

UEFA Konferans Ligi Finali

Crystal Palace - Rayo Vallecano

Kupaya en yakın takım: Crystal Palace

AVRUPA LİGİ FİNALİ İSTANBUL'DA

UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü TSİ 22.00'de (21.00 CEST) Beşiktaş Park'ta oynanacak.

