Yapay Zeka Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finalistlerini tahmin etti

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde yarı final rövanş maçları oynanacak. Zorlu eşleşmelerde ilk maç sonuçları, takımların son durumları ve ev sahibi avantajı gibi faktörler göz önünde bulundurularak yapay zeka destekli analizle finalistler tahmin edildi.
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde zorlu yarı final eşleşmelerinin rövanş karşılaşmalarının oynanmasıyla birlikte finalistler belli olacak. Yapay Zeka destekli analiz Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finalistleri için tahminde bulundu.
UEFA AVRUPA LİGİ
Nottingham Forest - Aston Villa
İlk maç: Nottingham Forest 1-0 Aston Villa
Rövanş Tahmini:
Aston Villa 2-1 Nottingham Forest
(Uzatmalarda Aston Villa turu geçer)
Vitor Pereira yönetimindeki Forest bu sezon Avrupa’nın en kompakt geçiş takımlarından biri oldu. İlk maçta da rakibin merkez bağlantılarını iyi kestiler. Ancak rövanşta iş biraz farklı.
Unai Emery’nin Avrupa kupası DNA’sı hâlâ çok güçlü. Villa Park atmosferi ve kadro kalitesi nedeniyle Aston Villa’nın oyunu domine edeceği tahmin ediliyor.
Özellikle ikinci bölgede tempo yükseldiğinde Forest’ın savunma hattı geriye çok gömülüyor. Bu da sürekli baskıya davetiye çıkarıyor.
SC Braga - SC Freiburg
İlk maç: Braga 2-1 Freiburg
Rövanş Tahmini:
Freiburg 1-1 Braga
Braga ilk maçta özellikle hücum geçişlerinde çok etkiliydi. Demir Ege’nin dinamizmi ve orta saha temposu dikkat çekti. Freiburg ise evinde oynayacak olmasına rağmen bana göre biraz fazla kırılgan görüntü verdi.
Alman ekibi baskılı başlayacaktır ancak Braga’nın bu sezon deplasman disiplini çok gelişti.
Portekiz temsilcisi skoru korumayı bilen, gerektiğinde oyunu yavaşlatabilen bir yapıya dönüştü.
Freiburg’un erken gol bulamaması halinde maç psikolojik olarak Braga lehine kayabilir.
UEFA KONFERANS LİGİ
Crystal Palace - Shakhtar Donetsk
İlk maç: Shakhtar Donetsk 1-3 Crystal Palace
Rövanş Tahmini:
Crystal Palace 2-1 Shakhtar Donetsk
Bu eşleşmede en net favori Crystal Palace. İlk maçta İngiliz ekibi fizik gücü ve geçiş oyunuyla fark yarattı. Özellikle kanat koşularında Shakhtar savunması çok zorlandı.
Arda Turan’ın Shakhtar’ı topa sahip olduğunda keyif veren bir takım ama Palace’ın atletizmi karşısında savunma geçişlerinde ciddi problemler yaşadılar.
Rövanşta Shakhtar risk almak zorunda kalacak. Bu da Palace’ın hızlı hücum oyuncularına geniş alan bırakabilir.
Rayo Vallecano - RC Strasbourg
İlk maç: Rayo Vallecano 1-0 Strasbourg
Rövanş Tahmini:
Strasbourg 1-1 Rayo Vallecano
Gecenin en sert rövanşı maç olacak. Rayo’nun agresif ön alan baskısı ilk maçta Strasbourg’u çok bozdu.
Fransız temsilcisi teknik kalite açısından daha yukarıda olabilir ama Rayo’nun ritim bozan futbolu Avrupa’da çok can yakıyor.
İspanyol ekip deplasmanda topu rakibe bırakıp geçiş kovalayacaktır. Strasbourg baskı kuracaktır ama savunmada boşluk verme ihtimali yüksek.
Rayo’nun o klasik “kaotik ama organize” futbolu bir kez daha iş yapabilir
YAPAY ZEKA FİNAL TAHMİNLERİ
UEFA Avrupa Ligi Finali
Aston Villa - SC Braga
Kupaya en yakın takım: Aston Villa
UEFA Konferans Ligi Finali
Crystal Palace - Rayo Vallecano
Kupaya en yakın takım: Crystal Palace
AVRUPA LİGİ FİNALİ İSTANBUL'DA
UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü TSİ 22.00'de (21.00 CEST) Beşiktaş Park'ta oynanacak.