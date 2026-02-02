Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Gıda Fiyat Endeksi’ne göre Ocak 2026’da aylık gıda enflasyonunu paylaştı. Ocak ayında enflasyon tahmini yüzde 5,17 olarak açıklandı. yıllık gıda enflasyonu yüzde 30,5 olarak hesaplandı.

DİĞERLERİNDE DURUM NE?

Ocak ayı itibarıyla diğer kurumların açıkladığı aylık gıda enflasyonu oranları TEGE’nin altında kalması dikkat çekti. TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu yüzde 3,58, İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi (İTÜFE) ise yüzde 4,27 olarak kaydedilmişti.

Yıllık gıda enflasyonu TEGE’ye göre yüzde 30,5 olarak hesaplanırken, aynı dönemde yıllık gıda enflasyonu TÜRK-İŞ mutfak enflasyonuna göre yüzde 41,1, İTO İTÜFE’ye göre ise yüzde 36,8 seviyesinde ortaya çıktı.

EN FAZLA FİYATI DÜŞEN VE YÜKSELEN ÜRÜNLER

Ocak ayında fiyatı en hızlı fiyatı düşen taze meyve ve sebze grubunda; ürünler portakal, havuç ve kuru soğan oldu. Kabak, taze fasulye ve patlıcan fiyatlarında da artış kaydedildi.

Bu ürün grubunun dışında ise dondurma, tavuk eti ve kabartma maddeleri fiyat artışlarıyla göze çarpıyor. Buna karşılık mayonez, lokum ve hazır kahve fiyatlarında düşüş gözlemlendi.