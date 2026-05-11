Balıkesir’in Erdek ilçesinde akşam saatlerinde büyük panik yaşandı. Yalı Mahallesi Adnan Menderes Caddesi’nde bulunan 3 katlı bina, yan tarafta devam eden inşaatın temel kazısı sırasında oluşan çatlakların ardından tahliye edildi. Binadan gelen sesler üzerine olay yerine sevk edilen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, bina kısa süre sonra büyük bir gürültüyle çöktü.

ÇEVREDE İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Tedbir amacıyla boşaltılan binanın çökmesiyle çevrede korku yaşanırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Yetkililer, çevredeki diğer yapılarda da güvenlik kontrolleri yapıldığını açıkladı. Binada yaşayanlardan Yaşar Salkım, olay anında ailesiyle dışarıda olduklarını ve içeride kimsenin bulunmadığını söyledi. Olayla ilgili teknik inceleme ve soruşturma sürüyor.