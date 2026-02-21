Kaza, saat 21.00 sıralarında TEM otoyolu Büyükçekmece Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği M.O idaresindeki 34 DPD 634 plakalı konteyner yüklü TIR devrildi.

Kazanın ardından araçta sıkışan şoför, diğer sürücüler tarafından çıkarıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen şoför M.O. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, TIR'ın vinçle olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

