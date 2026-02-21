Altın Piyasası Uzmanı Abdurrahman Yel, A Haber’e gerçekleştirdiği değerlendirmede fiyatlar hakkında konuştu. Yel, ons altındaki yükselişin iç piyasaya doğrudan yansıdığını ifade ederek, gram altında yeni haftada rekor seviyelerin görülebileceğini ifade etti.
'Altın uçuşa geçmiş durumda' Uzman isim Gram altın için tarih verdi
Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve Orta Doğu’daki sıcak çatışma ihtimali, yatırımcıyı yeniden güvenli liman olarak görülen altına yöneltti. Özellikle ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, altın fiyatlarında sert yükselişi beraberinde getirirken, akıllarda birçok soru işareti var.Derleyen: Baran Yalçın
YENİ REKOR KIRILABİLİR
Yel, “Altın fiyatlarının daha da yükseleceğini düşünüyoruz. Özellikle ABD ile İran arasındaki gerilim piyasaları doğrudan etkiledi. Bu kriz ons altın üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu ve bu da iç piyasadaki rakamlara yansıdı” sözlerini sarf etti.
Fiyatlardaki hızlı değişime vurgu yapan Yel, has altının kısa sürede 7 bin 300 lira seviyesinden 7 bin 370 liraya çıktığını ifade ederek, “Sadece bir gecede 70 liralık fark oluştu” ifadelerini kullandı.
PAZARTESİ İÇİN YENİ TAHMİN
Yeni haftanın açılışı ile ilgili açıklamalarda bulunan Yel, gerilimin devam etmesi halinde yükselişin olacağına dikkat çekti.
“Altın uçuşa geçmiş durumda” sözlerini sarf eden Yel, “Pazartesi günü piyasaların 7 bin 500 ya da 7 bin 600 lira seviyelerinden açılabileceğini öngörüyoruz” dedi.
ÇEYREK VE TAM ALTINDA SON DURUM
Yatırımcıların yakından takip ettiği ürünlerde ise çeyrek altın 12 bin 200 lira, yarım altın 24 bin 400 lira, tam altın ise 48 bin 800 lira seviyelerinde işlem görüyor. Yel, fiyatların saatlik bazda dahi değişebildiğinin altını çizerek, “Bir saat önce sattığımız ürünü bir saat sonra çok daha farklı bir fiyattan verebiliyoruz” sözlerini sarf etti.