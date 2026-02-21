'Altın uçuşa geçmiş durumda' Uzman isim Gram altın için tarih verdi

ÇEYREK VE TAM ALTINDA SON DURUM

Yatırımcıların yakından takip ettiği ürünlerde ise çeyrek altın 12 bin 200 lira, yarım altın 24 bin 400 lira, tam altın ise 48 bin 800 lira seviyelerinde işlem görüyor. Yel, fiyatların saatlik bazda dahi değişebildiğinin altını çizerek, “Bir saat önce sattığımız ürünü bir saat sonra çok daha farklı bir fiyattan verebiliyoruz” sözlerini sarf etti.