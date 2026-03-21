DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen’in başına gelenler, siber güvenliğin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ekmen, telefonunda tespit ettiği sıra dışı hareketler sonrası Siber Güvenlik Başkanlığı’na başvurdu.

MEHMET EMİN EKMEN NE YAŞADI?

Eğer telefonunuzda şu 3 belirti varsa, siz de hedefte olabilirsiniz:

Aşırı Isınma: Telefon durup dururken, hiçbir işlem yapmazken bile el yakacak kadar ısınıyor.

Hızlı Şarj Tüketimi: Yeni şarj edilmiş batarya, dakikalar içinde hızla tükeniyor.

Anormal Veri Kullanımı: Ekmen’in telefonunda sadece 1 saatte 20 GB'ı aşan internet tüketimi gerçekleşti!

OPERATÖR BİLE TESPİT EDEMEDİ!

En korkutucu kısım ise şu: Arka planda yedekleme ve uygulama yenileme kapalı olmasına rağmen veri trafiği devam etti. GSM operatörü bu verinin hangi yazılımla harcandığını bulamadı. Cihaz şimdi laboratuvar ortamında inceleniyor.

TELEFONUNUZU CASUS YAZILIMDAN KORUMAK İÇİN 5 ALTIN KURAL

Uzmanlar vatandaşları telefonlarında bir "casus" olup olmadığını anlamaları ve telefonlarını casus yazılıma karşı korumaları konusunda sık sık uyararak şu önerilerde bulunuyor:

VERİ KULLANIMINI KONTROL EDİN

Ayarlar - Veri Kullanımı bölümünden, hangi uygulamanın ne kadar internet harcadığını düzenli kontrol edin. Tanımadığınız uygulamalara dikkat!

İZİNLERİ YÖNETİN

Bir fener uygulamasının rehberinize veya mikrofonunuza erişmesine neden izin veresiniz ki? İzinleri kısıtlayın.

LİNKLERE TIKLAMAYIN

SMS veya e-posta ile gelen "Kargonuz var", "Hakkınızda şikayet var" gibi sahte linkler casus yazılımların kapısıdır.

ISINMA TESTİ

Telefonunuz masada boş dururken ısınıyorsa, arka planda birileri verilerinizi kopyalıyor olabilir.

GÜNCEL KALIN

İşletim sistemi güncellemelerini asla ertelemeyin; bu güncellemeler güvenlik açıklarını kapatır.