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Kaynak: ANKA

Kırıkkale Belediyesi’nin mahallelerde düzenlediği “Unutulmaya Yüz Tutmuş Sokak Oyunları” etkinliğinin bu haftaki adresi, Etiler Mahallesi’ndeki Şehit Mustafa Uğurelli Parkı oldu.

Parkta kurulan oyun alanlarında çocuklar; seksek, yakantop, halat çekme ve çuval yarışı gibi geleneksel oyunlar oynadı.

Programa Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcıları Recep Sefer ve Ayşe Özçam, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Altu Baydar, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Celalettin Özel ile çocuklar ve veliler katıldı.

Etkinlikte çocuklar eğlenirken takım çalışması, paylaşma ve birlikte hareket etme becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Veliler, mahalle kültürünün parçası olan geleneksel oyunların yeniden canlandırılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Çocukların teknolojiden uzaklaşarak açık havada vakit geçirmesini sağlayan etkinlik dolayısıyla veliler, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal ve belediye ekiplerine teşekkür etti.