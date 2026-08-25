Level Infinite ve Gameloft ortaklığıyla geliştirilen açık dünya aksiyon oyunu Gangstar Mirage City, Türkiye'nin de aralarında yer aldığı pek çok ülkede Android ve iOS kullanıcıları için ücretsiz olarak yayınlandı. Son dönemin en iddialı mobil yapımları arasında gösterilen oyun, GTA benzeri açık dünya mekanikleri sunuyor. Çevrim içi yapısıyla arkadaşlarla birlikte soygun ve görev yapma imkanı sağlayan yapım, Türkçe dil desteğinin yanı sıra Türkiye’ye özel tanıtım kampanyaları, içerik üreticilerini destekleyen özel programlar ve etkinliklerle birlikte sunuluyor.

SOKAKLARDAN İMPARATORLUĞA UZANAN AÇIK DÜNYA SERÜVENİ

Mirage adındaki kurgusal şehirde geçen oyunda oyuncular, sıfırdan başlayarak yeraltı imparatorluklarını kurmayı ve şehrin kontrolünü üstlenmeyi hedefliyor. Temel oynanış unsurlarından biri olan soygunlar çerçevesinde banka kasaları veya nakliye araçları gibi hedeflere ekiple birlikte operasyonlar planlanabiliyor. Oyuncular yeraltı işletmelerini yöneterek sokak sokak nüfuz alanlarını genişletebiliyor ve elde ettikleri gelirlerle lüks mülk ile üst düzey araçların kilidini açabiliyor. Özel sürüş dinamiklerine sahip araçlarla kovalamacalara imkan tanıyan oyunda yer alan Yönetmen Modu ise kullanıcıların kendi hikayelerini videoya dönüştürmesine olanak sağlıyor.

30 MİLYONDAN FAZLA ÖN KAYITLA REKOR BAŞARI

Çıkış sürecinden önce global çapta 30 milyondan fazla ön kayıt rakamına ulaşan Gangstar Mirage City, ilk günden itibaren oyuncuları çeşitli lansman hediyeleriyle karşılıyor. Kampanyalar kapsamında kullanıcılara oyun içi posta sistemi üzerinden 300 Elmas, araç yükseltme kuponları ve özel araç paketleri gibi çeşitli ödüller tanımlanıyor. Ayrıca arkadaş gruplarıyla ön kayıt oluşturan oyunculara kozmetik eşya kuponları ve ek elmas ödülleri sunuluyor.