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Kaynak: İHA

Çorum’un Boğazkale ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış sebebiyle bazı evleri su basarken, mezarlık duvarı yıkıldı, bazı yollarda hasar meydana geldi.

İlçede bulunan Budaközü, Tilkili ve Gökyokuş derelerinin yaşması sebebiyle bazı bölgelerde su baskınları yaşanırken, ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Yağış sebebiyle bazı evlerde su baskınları meydana gelirken, bir mezarlığın duvarı yıkıldı. Bazı yollarda oluşan hasar nedeniyle ulaşımda olumsuzluk yaşandı.

Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel, yağıştan etkilenen bölgelerde ekipler tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.