Almanya merkezli otomasyon teknolojileri şirketi Festo, yeniden yapılanma kapsamında geniş çaplı işten çıkarma kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada, küresel rekabetin artması, Asya pazarından gelen baskı ve jeopolitik krizlerin operasyonları olumsuz etkilediği belirtildi.

Esslingen merkezli şirketin başlattığı dönüşüm programıyla dünya genelinde yıllık yaklaşık 200 milyon avro tasarruf hedeflediği kaydedildi.

ÜÇÜNCÜ YIL ÜST ÜSTE SATIŞ KAYBI

İşten çıkarmaların şirketin farklı departmanlarını kapsayacağı belirtilirken, Almanya’daki üretim tesislerinin faaliyetlerine devam edeceği ifade edildi. Şirket yönetimi ile İş Konseyi arasında sürecin sosyal açıdan en az etkili şekilde yürütülmesi için görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

Festo’nun mali verileri de ekonomik baskının boyutunu ortaya koydu. Şirketin gelirinin 2025 yılında yüzde 3,7 düşerek 3,33 milyar avroya gerilediği açıklandı. Böylece şirket, 2022’de ulaştığı 3,81 milyar avroluk zirvenin ardından üst üste üçüncü kez satış kaybı yaşamış oldu.

Festo, otomasyon teknolojileri, yazılım ve yapay zeka çözümleri alanında faaliyet gösteriyor ve gıda, otomotiv ile tıp teknolojileri dahil birçok sektöre hizmet veriyor.