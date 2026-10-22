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Kaynak: Haber Merkezi

Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Karadeniz Doğal Afetlere Karşı Birleşiyor” projesi kapsamında hibe desteğiyle temin ettiği arama kurtarma aracını ve teknik ekipmanlarını envanterine kattı. Yeni araç, enkaz altında kalan vatandaşların yerinin tespit edilmesi ve kurtarma çalışmalarının daha etkin yürütülmesi için kullanılacak.

Büyükşehir Belediyesi, afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Karadeniz Doğal Afetlere Karşı Birleşiyor” projesi kapsamında hibe desteğiyle temin edilen arama kurtarma aracı, sahip olduğu teknik donanımla olası afet ve acil durumlarda yürütülecek çalışmalara katkı sağlayacak.

İLERİ TEKNOLOJİLİ EKİPMANLARLA DONATILDI

Arama kurtarma aracı; sismik ve akustik dinleme cihazı, bataryalı hidrolik kesme ve ayırma cihazı ile akülü denetim kamerası gibi özel ekipmanlarla donatıldı. Bu donanımlar sayesinde enkaz altında kalan kişilerin yerinin tespit edilmesi, ulaşılması güç alanların görüntülenmesi ve kurtarma çalışmalarında ihtiyaç duyulan teknik müdahalelerin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Aracın envantere katılmasıyla Büyükşehir Belediyesinin arama kurtarma çalışmalarında kullanabileceği teknik imkânların artırılması ve afetlere müdahale süreçlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

ULUSLARARASI DAYANIŞMAYA KATKI

Büyükşehir Belediyesi, afetlere hazırlık çalışmalarını uluslararası işbirliği ve farkındalık faaliyetleriyle de destekliyor. Bu kapsamda belediyenin deprem simülasyon TIR’ı, afet bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde Yunanistan ve Bulgaristan'a götürüldü.

Gerçekleştirilen çalışmalarla farklı ülkelerde afetlere hazırlık konusunda farkındalık oluşturulmasına katkı sunulurken Büyükşehir Belediyesi, kentin afetlere karşı daha hazırlıklı ve dirençli hale gelmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.