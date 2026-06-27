Kaynak: İHA

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ve Çorlu ilçeleri arasında bulunan bölgede yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevleri kontrol altına alabilmek amacıyla çok sayıda kurum ve kuruluşa bağlı arama kurtarma ile itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri de toplumsal müdahale araçları (TOMA) ile destek sağladı.

Söndürme faaliyetleri yoğun bir şekilde sürerken çevik kuvvet polisleri, alevlerin ortasında mahsur kalmış ve dumandan etkilenmiş bir kirpiyi fark etti. Tehlikeli bölgeye girerek kirpiyi alevlerin arasından çıkaran ekipler, canlıyı güvenli bir alana taşıdı. Polisler, sıcaktan etkilenen hayvana elleriyle su içirerek serinlemesini sağladı. Su içtikten sonra kendine kirpi, görevliler tarafından yangın sahasından uzak, güvenli bir noktada doğaya salındı. Yangınla mücadele eden ekiplerin savunmasız bir canı kurtarmak için gösterdiği bu çaba duygusal ve takdir toplayan bir an oldu.