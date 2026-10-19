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Kaynak: İHA

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Kaza, Saray-Güngörmez yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Güngörmez Mahallesi'nden Saray istikametine ilerleyen U.Y. yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen 59 ALC 995 plakalı otomobille çarpıştı.

ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE YARALANDI

Kazanın ardından motosiklet sürücüsü U.Y. yaralanırken, çevrede bulunan vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. U.Y., ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Motosiklet ile otomobilin çarpışmasına ilişkin inceleme başlatıldı.