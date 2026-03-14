Yıldızkent Mahallesi'nde H.B.'ye ait ekmek fırınının önünde meydana geldi. Otomobilden fırına silah ile ateş açıldı, daha sonra araç hızla bölgeden uzaklaştı. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi.

Silahtan çıkan mermilerin iş yerinin camlarına isabet ettiği belirlendi. Polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, fırın işletmecisi H.B., uygun fiyata ekmek sattığı için tehditler aldığını ve saldırının bu nedenle yapılmış olabileceğini söyledi. Diğer yandan saldırı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

İhlas Haber Ajansının haberine göre: Öte yandan emniyet güçlerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında elde edilen ilk bilgilere göre, saldırıyı gerçekleştiren kişinin İ.D. olduğu iddia edildi. Şüphelinin olayın ardından firari olduğu ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturmayı sürdürürken, güvenlik kamera kayıtları ve deliller doğrultusunda dosyanın adli makamlara intikal ettirileceği belirtildi.