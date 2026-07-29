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Kaynak: İHA

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde doğanın korunması ve atık süreçlerinin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla yürüttüğü saha incelemelerine devam ediyor.

Yılın ilk 6 aylık dönemini kapsayan denetimlerde; atık işleme, geri kazanım tesisleri ve muhtelif sektörlerde üretim yapan çok sayıda firma mercek altına alındı. Ekipler, tesislerin atık toplama, taşıma, geri dönüşüm ve bertaraf süreçlerindeki yasal sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini ayrıntılı şekilde inceledi.

Yapılan kontroller neticesinde çevre mevzuatına uymadığı belirlenen 22 firmaya toplam 14 milyon 32 bin 174 TL idari para cezası uygulandı. İhlallerin ağır olduğu tespit edilen 2 işletmenin ise faaliyetleri durduruldu.

İl Müdürlüğü yetkililerince yapılan bilgilendirmede; çevre kirliliğinin önüne geçilmesi, doğal kaynakların muhafazası ve atıkların ekolojik sisteme zarar vermeden yönetilmesi doğrultusundaki denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.