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Kaynak: AA / DHA / İHA

Tekirdağ açıklarında karaya oturan çeltik yüklü yük gemisiyle ilgili çalışmalar sürüyor.

Sao Tome ve Principe bandıralı “REGALO” isimli gemi, Ceyport Limanı önlerinde karaya oturmasının ardından ekiplerin takibine alındı. 169 metre uzunluğunda ve 27 metre genişliğindeki geminin, 27 bin 500 ton çeltik taşıdığı ve üzerinde 20 kişilik mürettebat bulunduğu öğrenildi.

GEMİNİN ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olayın ardından bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, geminin çevresinde güvenlik tedbirleri aldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı dalgıçlar tarafından geminin bulunduğu bölgede su altı incelemesi gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde herhangi bir deniz kirliliğine rastlanmadığı bildirildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI İÇİN SÜRE DOLACAK

Mevzuat kapsamında, geminin bağlı bulunduğu şirkete geminin bulunduğu yerden çıkarılması için verilen 72 saatlik sürenin dolmasının ardından kurtarma çalışmalarının başlatılması bekleniyor.

Sürenin tamamlanmasının ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin gemiyi kurtarmak için çalışma başlatacağı belirtildi.

GEMİNİN KARAYA OTURMASI İHBARLA ORTAYA ÇIKTI

“REGALO” isimli yük gemisi, dün Ceyport Limanı açıklarında karaya oturdu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirilirken, gemide bulunan mürettebatın durumunun iyi olduğu öğrenildi.