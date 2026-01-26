Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ

Açılış töreninde, basınevi fikrinin temellerini yerel basın çalışanlarının attığına vurgu yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, “Buranın fikir babası siz değerli gazetecilerimizsiniz. Umut ediyoruz ki: Burada üretilen, emek verilen, alın teri dökülen her haber, şehrimizin doğru habere ulaşmasına ve güçlenmesine katkı sağlayacaktır.” dedi.

“EĞER UĞUR MUMCU’LAR OLMAZSA GERÇEKLER AÇIĞA ÇIKMAZ”

Uğur Mumcu Basınevi’nin açılışında konuşan CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, basın özgürlüğünün ve gazeteciliğin demokrasi açısından taşıdığı hayati öneme dikkat çekti.

Bulut, gazeteciliğin yalnızca bir meslek değil, toplumun geleceğini doğrudan ilgilendiren bir demokrasi meselesi olduğunu ifade ederek, “Dün, Uğur Mumcu’nun katledilişinin 33. yıl dönümüydü. Açılış her ne kadar bir gün sonra yapılmış olsa da, böylesine anlamlı bir ismi taşıyan bir basınevinin açılışını gerçekleştirmek büyük bir onur. Gün boyunca yerel ve ulusal basınla bir aradaydık. Gazeteciliği ve mesleğin sorunlarını konuştuk. Neredeyse tüm gazetecilerin ortak söylemi şuydu: ‘Bu mesele bir gazetecilik meselesi değil, bu mesele bir demokrasi meselesi. Bu, bu ülkedeki gençlerin geleceğinin, işçinin, çalışanın, cumhuriyetin meselesidir.’ Eğer Uğur Mumcu’lar olmazsa, insanlar yolsuzluğu ve yoksulluğu araştırmazsa, gerçekler açığa çıkmaz. Anayasal bir hak olan gerçekleri öğrenme hakkına da bu şekilde ulaşılamaz. Türkiye açısından baktığımızda, Uğur Mumcu’ları anıyor ve arıyoruz. Karanlık bir dönemden geçiyoruz. Bir zamanlar karanlığa karşı ışık olan Uğur Mumcu’lar, bugün tabiri caizse parmakla sayılacak kadar azaldı.” şeklinde konuştu.

“UĞUR MUMCU’NUN BASINEVİ ARACILIĞIYLA ANILMASI GAZETECİLİK AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ”

Gazetecilik mesleğinin yaşadığı dönüşüme de dikkat çeken Bulut, sözlerini şöyle noktaladı: “Bir gazetecinin sözleriyle ifade etmek isterim: ‘Bazı arkadaşlar gazeteciliği bir PR şirketinin temsilciliği gibi görmeye başladı. Sanki iktidarın milletvekilleri, il ve ilçe başkanları yokmuş gibi, kendilerini doğrudan iktidarın temsilcisi olarak konumlandırıyorlar.’ İşte tam da bu noktada karanlık artmaya, ülkenin üzerindeki kara bulutlar yoğunlaşmaya başladı. Bu anlamda, böylesi bir açılış vesilesiyle Uğur Mumcu’nun anılmasını, gazetecilik mesleği ve demokrasi açısından son derece kıymetli buluyorum. Sevgili Candan Başkan’ımı tebrik ediyorum. Sembolik de olsa, yerel medyanın güçlenmesine vesile olacağına inanıyorum. Hayırlı, uğurlu olsun.”

CANDAN BAŞKAN: “BASINEVİNİN TEMELLERİNİ SİZ DEĞERLİ BASIN EMEKÇİLERİMİZ ATTINIZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, basın emekçilerinin talebi üzerine hayata geçirildiğine vurgu yaptığı konuşmasında, gazeteciliğin simgesi haline gelen Uğur Mumcu’yu andı. Candan Başkan, “Buranın fikir babası siz değerli gazetecilerimizsiniz. En son bir araya geldiğimiz toplantıda, “Bizim böyle bir yere ihtiyacımız var. Bir araya gelebileceğimiz, zaman zaman röportaj yapabileceğimiz, haber yazabileceğimiz ve sessiz bir ortam bulabileceğimiz bir alan yok.’ demiştiniz. Biz de o gün sizlere bir basınevi sözü vermiştik. Aslında o günden bugüne bu basınevinin temelini sizler attınız. Bu mekâna Uğur Mumcu adını vermemizin sebebi ise, dün, cesur gazeteci, araştırmacı ve belgeci kimliğiyle bugün gazeteciliğin simgesi hâline gelen Uğur Mumcu’nun katledilişinin 33. yıl dönümünün anılmasıdır. Basınevimiz adını da bu anlamlı günden alıyor.”

“YEREL BASININ VERİ VE BİLGİ AKIŞINI HIZLANDIRMAYI AMAÇLADIK”

Fedakâr çalışmalarıyla halkın haber almasında büyük rol oynayan yerel basına mesleki bir kolaylık sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Yüceer, “Ne mutlu ki, biz bu mekânda basının kendi içindeki ilişkilerini, kamu kurumlarıyla, çevreyle ve yerel yönetimlerle olan bağlarını daha düzenli ve sürdürülebilir hâle getirmeyi hedefledik. Aynı zamanda veri ve bilgi akışını hızlandırmayı amaçladık. Zorlandığınız dönemlerin olduğunu biliyoruz. Bu süreçlerde sizlere bir nebze de olsa can suyu olmak adına bu basınevini hayata geçirdik.” diye konuştu.

“UMUT EDİYORUZ Kİ: BURADA ÜRETİLEN HER HABER, ŞEHRİMİZİN DOĞRU HABERE ULAŞMASINA KATKI SAĞLAR”

Uğur Mumcu Basınevi’nin yalnızca bir basınevi olarak değil bir eğitim merkezi haline gelmesini de temenni ettiğini belirten Candan Başkan, su ifadeleri kaydetti: “Burayı birlikte geliştirelim, eksiklerimizi birlikte görelim ve taleplerinizi birlikte değerlendirelim istiyoruz. Önemli olan buranın yalnızca bir basınevi olması değil. Aynı zamanda birlikte çalışma kültürünün, dayanışmanın ve iletişim dilinin güçlendiği bir kültür evi ve eğitim merkezi hâline gelmesidir. Umut ediyoruz ki: Burada üretilen, emek verilen, alın teri dökülen her haber, şehrimizin doğru habere ulaşmasına ve güçlenmesine katkı sağlar. Bu duygularla, tüm basın emekçilerimize ve şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.”

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi, protokol üyeleri ile basın emekçileri tarafından birlikte gerçekleştirildi. Açılışın ardından Uğur Mumcu Basınevi protokol üyeleri tarafından gezildi.

Açılış törenine milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluşların amirleri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.