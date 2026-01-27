Kütahya'daki seramik fabrikasında emek veren genç, kimlik verileriyle açılan hesap aracılığıyla dolandırıldığını, bu yüzden birçok davayla boğuşup 1 sene hapis yattığını belirterek halkı sosyal medyadaki kredi vaatlerine inanmamaları hususunda ikaz etti.

İddiaya göre, ekonomik zorluk çektiği bir süreçte sosyal medyada gördüğü kredi ilanı, 22 yaşındaki Uğur Çınaroğlu adına umuda dönüştü. Kendilerini bankacı veya finans yetkilisi gibi gösteren şahıslar, 55 bin TL kredi sözüyle Çınaroğlu'nun itimadını sağladı. İşlemlerin bitmesi adına bir ödeme platformundan hesap açılması gerektiği belirtilerek Uğur Çınaroğlu'ndan kimlik detayları istendi.

İletilen veriler sonrası Çınaroğlu namına açılan hesabın sahtekarlık işlerinde kullanıldığı iddia edildi. Gelişmelerden bilgisiz olduğunu vurgulayan Çınaroğlu, bir gün aniden kendisini sanık koltuğunda mahkemede bulduğunu ifade etti. Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargı süreci geçiren Çınaroğlu, bir sene mahpus kaldı.

"İBANIM YÜZÜNDEN 10 DOSYAM VAR"

Hadisenin 22 Kasım 2024'te gerçekleştiğini aktaran Uğur Çınaroğlu, sosyal medya kanalıyla ulaştığı kişilerin direktifleriyle ödeme sisteminde hesap oluşturduğunu kaydetti. Çınaroğlu, "Hesabı kendi numara ve mailleri üzerine açtıkları için hesaba hiç ulaşamadım. Süreç uzayınca hesabım dolandırıcılıkta kullanıldı. Ben hesabımı vermek istemedim. Ancak kimlik bilgilerimle hesap açılmış.

Dolandırıcılığı onlar yaptı ama iban benim olduğu için suçlu duruma düştüm. İbanım yüzünden hakkımda 10 dosya açıldı. Bir yıl tutuklu kaldım, hayatım altüst oldu. Kendisini banka veya kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanıyorum. Kimsenin iban mağduru olmasını istemiyorum. Sosyal medya üzerinden linklere tıklamayın, para ve kredi vaatlerine inanmayın" dedi.

Gençler için çağrı Pek çok gencin aynı taktiklerle mağduriyet yaşadığının altını çizen Çınaroğlu, makamlara seslenerek, "Biz genciz ve çok sayıda genç bu şekilde mağdur oluyor. Ödeme kuruluşları üzerinden açılan hesaplar dolandırıcılıkta kullanılıyor" ifadelerini kullandı.