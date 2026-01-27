2026 yılında milyonlarca kişinin kademeli emeklilik beklentisi sürüyor. Sosyal güvenlik alanında yeni bir adım umudu ise bekleniyor. "Kademeli emeklilik çıkacak mı" sorusu yoğun şekilde gündemde tartışılan bir konu oldu.
Kademeli emeklilik düzenlemesi çıkacak: SGK uzmanı net konuştu
SGK uzmanı Mehmet Akif Cenkci net konuşarak kademeli emeklilik çıkacağını söyledi. Cenkci, iktidarın seçim planı olarak müjde niyetine duyuracağını belirtti.Derleyen: Süleyman Çay
8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar için geçtiğimiz seçim öncesi 2023 yılında EYT kapsamında emeklilik imkânı sağlandı. Kademeli emeklilik bekleyenlerin ana gövdesi ise 8 Eylül 1999 sonrası ilk defa sigortası olan kişilere ise sağlanmamıştı. Bu insanlar ise bir EYT ümidini bekliyor.
Emeklilikte Adalet Derneği(EMADDER) ise 8 Eylül 1999 sonrası ilk defa sigorta olanlarında EYT’den yararlanmasını istiyor. EMADDER’in çağrısına ise hükümetten herhangi bir adım ise gelmedi.
Ancak 2028 seçimlerine az bir zaman kalırken EYT’nin tekrardan gündeme geliyor. Seçimin yaklaşması ile iktidarın bunu diğer seçimdeki gibi yeniden getirmesi bekleniyor.
SGK uzmanı Mehmet Akif Cenkci net konuşarak kademeli emeklilik çıkacağını söyledi. Cenkci, Halk TV'deki köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:
“Şimdi gelelim asıl meseleye. Kademeli emeklilik çıkacak, evet. Sonucu milyonlara müjde olacak, evet. Ama niyeti kimlere? Bu düzenleme gerçekten 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olan geniş kitlenin adalet duygusunu onarmak için mi gelecek, yoksa seçim ikliminde belli bir kesimi memnun etmek, belli bir kesimi güvenceye almak için mi? İşte bu sorunun cevabını metnin uzunluğu değil, zamanlaması verecek.
Çünkü bu ülkede yasalar çoğu zaman toplumun ihtiyacına göre değil, siyasetin ihtiyacına göre hızlanır. Kademeli emekliliğe kimlerin neden ihtiyacı var? Kimler emeklilik haklarını garanti altına almak istiyor? Hele takvim sıkışınca, düne kadar “mümkün değil” denilenler bir anda “mümkün” olur.
Bu yüzden ben aynı cümlede ısrar ediyorum: Kademeli emeklilik çıkacak. Sonucu milyonlara müjde… Ama niyeti kimlere? Onu da biliyoruz. Zamanlaması asıl adresi ele verecektir."