Kademeli emeklilik düzenlemesi çıkacak: SGK uzmanı net konuştu

“Şimdi gelelim asıl meseleye. Kademeli emeklilik çıkacak, evet. Sonucu milyonlara müjde olacak, evet. Ama niyeti kimlere? Bu düzenleme gerçekten 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olan geniş kitlenin adalet duygusunu onarmak için mi gelecek, yoksa seçim ikliminde belli bir kesimi memnun etmek, belli bir kesimi güvenceye almak için mi? İşte bu sorunun cevabını metnin uzunluğu değil, zamanlaması verecek.