Uzman görüşleri ve sosyal medyada paylaşılan kullanıcı deneyimleri, aktarlarda sıkça karşımıza çıkan biberiye yağının saç bakımında adeta bir şifa kaynağı olduğunu ortaya koyuyor. Saç derisindeki kan dolaşımını hızlandıran bu güçlü yağ, saç köklerini besleyerek dökülmeyi azaltıyor ve saçların daha dolgun görünmesini sağlıyor.
Şampuana ekleyin, farkı aynada görün: Tek damlası yetiyor… Uyuyan saç köklerini uyandırıyor
Saç dökülmesi, pek çok kişinin ortak problemi. Stres, vitamin-mineral eksiklikleri, genetik faktörler ve yanlış ürün kullanımı bu süreci hızlandırabiliyor. Son dönemde adından sıkça söz ettiren doğal bir serum ise tek damlasıyla saç köklerini canlandırıp daha güçlü ve sağlıklı saçlar sağlıyor.Derleyen: Hande Karacan
Biberiye yağının oldukça yoğun bir içeriğe sahip olduğunu unutmamak gerekiyor. Seyreltilmeden doğrudan saç derisine uygulanması, fayda yerine tahriş gibi istenmeyen sonuçlara yol açabilir.
ŞAMPUANA EKLEYEREK KULLANIN
Antioksidan bakımından zengin olan biberiye yağı, saç foliküllerini desteklerken saç derisindeki hassasiyeti ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur.
Uygulama şekli:
Yaklaşık 250 ml şampuanın içine 5–6 damla biberiye yağı ekleyebilirsiniz. Her yıkamada ise avucunuza aldığınız şampuanın içine yalnızca 2 damla damlatmanız yeterli. Şampuanı saçınıza uyguladıktan sonra hemen durulamak yerine, parmak uçlarınızla 2–3 dakika nazik masaj yaparak yağın saç derisine iyice nüfuz etmesini sağlayabilirsiniz.
Düzenli kullanımda özellikle alın çizgisi ve şakaklarda beliren “bebek saçlarının” belirginleştiğini, saç dökülmesinin ise gözle görülür şekilde azaldığını fark edebilirsiniz.
ALTERNATİF OLARAK ÇAM TEREBENTİN YAĞI
Eğer saçlarınız çabuk yağlanıyor ve bu durum dökülmeyi artırıyorsa, biberiye yağına alternatif olarak çam terebentin yağını da deneyebilirsiniz. Saç tellerini güçlendiren bu esans, şampuana eklendiğinde saçın yağ dengesini düzenlemeye yardımcı olur.
Ancak çam terebentin yağı saç uçlarını kurutabileceği için, uygulama sonrası saç kremini özellikle uçlara sürmeyi ihmal etmemelisiniz.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Doğal içerikler faydalı olsa da aşırı kullanımın zarar verebileceğini unutmamak gerekir.
Fazla yağ kullanmak saç çıkışını hızlandırmaz; aksine saç derisini yorabilir.
Saf yağlar oldukça güçlüdür, bu nedenle kullanmadan önce bileğinizin iç kısmına bir damla damlatıp 24 saat bekleyerek alerji testi yapmanız önerilir.
Eğer saç dökülmeniz çok yoğun seyrediyorsa ve hormonal bir problem ya da vitamin eksikliğinden şüpheleniyorsanız, bu kürlere başlamadan önce mutlaka bir uzmana danışmanız en sağlıklı yol olacaktır.