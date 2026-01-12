Yeniçağ Gazetesi
12 Ocak 2026 Pazartesi
Herkes yapıyor demeyin: Dikkat bir tıkla sosyal medyada suça ortak olabilirsiniz

Herkes yapıyor demeyin: Dikkat bir tıkla sosyal medyada suça ortak olabilirsiniz

Sosyal medyada paylaşılan basit bir ekran görüntüsü, anlık bir öfkeyle yazılmış yorum ya da zararsız sanılan bir paylaşım, ciddi hukuki sonuçlar doğurabiliyor. Uzmanlar, sosyal ağlarda yapılan paylaşımların büyük bir kısmının Türk Ceza Kanunu çerçevesinde suç teşkil edebileceği uyarısında bulunuyor.

Sosyal medya paylaşımları her zaman ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmiyor. Posta Gazetesi’nden Murat Gülderen’in aktardığına göre; masum görünen bir içerik, yeniden paylaşılan bir gönderi ya da düşünmeden yazılan bir yorum, ceza soruşturmasına konu olabiliyor.

Uzmanlar, dijital ortamda işlenen suçların para cezası ve hatta hapisle sonuçlanabileceğini, ayrıca bu durumun adli sicile de yansıyabileceğini vurguluyor.

Uzman Deniz, sosyal medyada en sık karşılaşılan ve çoğu zaman fark edilmeden işlenen suçları şu şekilde sıralıyor:

KİŞİSEL VERİLERİN İFŞASI:

Bir kişinin izni olmadan mesajlaşma kayıtları, ekran görüntüleri, ses kayıtları, telefon numarası veya profil fotoğrafının paylaşılması suç oluşturuyor.

HAKARET:

“Dolandırıcı”, “aptal”, “şerefsiz” gibi ifadelerle yapılan paylaşımlar cezai sorumluluk doğurabiliyor. Hakaret içeren bir içeriği paylaşmak ya da retweet etmek de aynı kapsamda değerlendirilebiliyor.

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİN İHLALİ:

Kamusal alanlarda çekilen görüntülerde arka plandaki kişilerin açıkça tanınabilir şekilde yer alması ve bu görüntülerin paylaşılması suç sayılabiliyor.

YANILTICI BİLGİ YAYMA (DEZENFORMASYON):

Deprem, salgın veya kriz dönemlerinde doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılması, toplumda korku ve panik yaratma suçuna neden olabiliyor.

YARGIYI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS:

Devam eden dava ve soruşturmalar hakkında yönlendirici veya hüküm verici paylaşımlar yapmak suç teşkil edebiliyor.

TEHDİT:

“Seni bulacağım” ya da “bunun hesabını soracağım” gibi ifadeler, şaka veya ironi amacıyla söylense bile tehdit suçu kapsamında değerlendirilebiliyor.

SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME:

Mahkeme kararıyla suçlu bulunmuş kişilerin eylemlerini yüceltmek veya meşrulaştırmak cezai yaptırıma yol açabiliyor.

MÜSTEHCEN İÇERİK PAYLAŞIMI:

Genel ahlak kurallarına aykırı görüntü ve paylaşımların herkese açık platformlarda yayınlanması suç sayılıyor.

SAHTE HESAPLAR:

Başkasının kimliğine bürünerek veya gizli kimlikle açılan hesaplardan yapılan paylaşımlar, dijital izler sayesinde tespit edilebiliyor.

DİJİTAL LİNÇ KAMPANYALARI:

Bir kişi ya da işletmeyi hedef alan hakaret içerikli paylaşımlara katılmak, yorum yapmak veya etiketlerle yayılmasını sağlamak da suç kapsamına giriyor.

Kaynak: Diğer
