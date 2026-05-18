Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı nedeniyle TSK’dan ihraç edilen Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen göreve iade kararı, Milli Savunma Bakanlığı’nın itirazı üzerine durduruldu.

'MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ'

Sözcü'nün haberine göre Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attıkları gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen teğmenlerden Deniz Demirtaş hakkında verilen göreve iade kararı durduruldu.

Milli Savunma Bakanlığı’nın itirazı üzerine alınan karar kapsamında Demirtaş, istinaf incelemesi sonuçlanana kadar görev yapamayacak. Dosyaya ilişkin nihai kararı istinaf mahkemesi verecek.

Deniz Demirtaş, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan ve bu nedenle TSK’dan ihraç edilen 5 teğmenden biri olmuştu.

Ankara 21. İdare Mahkemesi daha önce oybirliğiyle verdiği kararla ihraç işlemini iptal etmiş, Demirtaş da 13 Mart’ta yeniden göreve başlamıştı. Ancak Milli Savunma Bakanlığı’nın karara yaptığı itiraz sonrası göreve iade kararının yürütmesi durduruldu.