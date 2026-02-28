Malili oyuncu, Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek gibi görünüyor.

Kısa zamanda pek çok ismin sakatlık yaşamasıyla zor günler geçiren sarı-lacivertlilerde Dorgeles Nene de İngiltere deplasmanında sakatlanmıştı.

Milliyet'in haberine göre, Nene'nin şikayetleri hâlâ sürüyor. Bu yüzden Antalyaspor karşılaşmasında kadroda yer alması beklenmiyor.

Domenico Tedesco, Nottingham maçının bitiminde Nene hakkında şu değerlendirmeyi yapmıştı:

“Nene'nin birkaç hafta önce kasık kasında bir sıkıntısı olmuştu. Tam olarak hatırlayamıyorum çünkü çok fazla sakatlık yaşadık. Bu akşam tekrar hissetmeye başladı ama temel sebep darbeye bağlıydı. Yarın durumuna bakacağız.”

Fenerbahçe'de Ederson, Talisca, Edson, Skriniar ve Çağlar Söyüncü'nün iyileşme süreçleri devam ediyor.

Kulübün sağlık ekibi, bu oyuncuları en kısa sürede sahalara döndürmek amacıyla yoğun çaba sarf ediyor.