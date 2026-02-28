İsrail, sabah saatlerinde İran'a yönelik saldırı başlattı. İsrail Savunma Bakan Yisrael Katz, saldırının "İran'a karşı önleyici" olduğunu belirtti.

Katz, "İsrail, kendisine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattı" dedi.

SALDIRI SONRASI GELİŞMELER

10.38: ABD Başkanı Trump "İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık" dedi.

10.16: İsrail'in İran'a yönelik saldırılarda üst düzey yöneticileri hedef aldığı iddia edildi. İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'da Tahran yönetimine ait çok sayıda noktanın hedef alındığını ileri sürdü. AP'nin aktarımına göre patlama Hamaney'in çalışma ofisinin yakınında meydana geldi. Reuters'ın haberine göre ise Hamaney, "güvenli bir bölgeye" sevk edildi.

10.15: İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'in saldırısına misilleme yapacaklarını bildirdi.

10.11: Associated Press'in (AP) haberine göre, ABD, İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırılara dahil oldu. The New York Times'a konuşan ABD'li ve İsrailli yetkililer de ABD ve İsrail'in İran'a saldırdığını öne sürdü.

10.09: İran basını "İsrail saldırılarında başkent Tahran’ın yanısıra İsfahan, Kum, Kerec ve Kirmanşah şehirleri hedef alındı" açıkladı.

09.54: İran medyasına göre, Tahran'da Üniversite Caddesi ve Jomhouri bölgesine birkaç füze isabet etti. Ayrıca saldırılarda Mehrabad Havalimanı'nın hedef alındığı belirtilirken İran hava sahasının uçuşlara kapatıldığı açıklandı.

09.45: İran'ın başkenti Tahran'da yeni patlamalar meydana gelirken, İsrail basını, saldırılarda İranlı üst düzey yöneticilerin hedef alındığı iddia etti.

09.30: İran medyasına göre Tahran'ın doğu ve batı bölgelerinde cep telefonu hatları kesildi, bazı bölgelerde ise internet bağlantısı zayıfladı.

09.15: İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, İran’a yönelik “önleyici bir saldırı” başlatıldığını açıkladı. Katz, İsrail genelinde derhal geçerli olmak üzere özel bir olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Katz, "Bunun sonucunda İsrail Devleti’ne ve sivil nüfusuna karşı füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenlenmesi beklenmektedir" dedi.

Ayrıntılar geliyor...