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Kaynak: DHA

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÜREM), şifa bulan yaban hayvanlarını yeniden özgürlüğüne kavuşturdu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerince merkeze teslim edilen 14 kerkenez, 3 şahin, 1 doğan ve 1 kartal, başarılı geçen tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından doğal yaşam alanlarına döndü. Merkezde ayrıca iki geyiğin de tedavi süreçleri tamamlandı.

Kuşların doğaya salınım töreni AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Kemal Can, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Gürler ve AKÜREM Müdürü Prof. Dr. İsmail Aytekin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

GEYİKLER DE DOĞAYA BIRAKILACAK

Törende basın mensuplarına açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakaş, tedavisi biten kuşların doğaya salınımının ardından, tedavisi tamamlanan iki geyiğin de en kısa sürede uygun habitatlarına nakledilerek doğaya bırakılacağını belirtti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Kemal Can ise AKÜREM'den övgüyle söz ederek AKÜ ile yürütülen güçlü iş birliği sayesinde yaban hayatının korunması ve desteklenmesine yönelik faaliyetlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.