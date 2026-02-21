Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 18 Şubat 2026 tarihli kararıyla üç ödeme ve elektronik para kuruluşunun faaliyet izinlerini iptal etti. Karar, 21 Şubat 2026 tarihli ve 33175 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Yasa dışı bahis şebekelerine finansal altyapı sağladıkları ve suç gelirlerini akladıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında daha önce Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ile PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye kayyum atanmıştı.

Faaliyet izni iptal edilen kuruluşlar arasında TTM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. yer aldı.