İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Klon Ödeme Kuruluşunun yasa dışı bahis faaliyetlerine finansal altyapı sağladığı iddiasıyla 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma, “7258 sayılı Kanun’a muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlamalarıyla sürdürülüyor.

DENETİMLERDE DİKKAT ÇEKEN TESPİTLER

Başsavcılığın açıklamasına göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan incelemelerde, şirketin yasal ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sunduğu belirlendi. Veri tabanında işlemlerin geldiği adreslerde bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer aldığı, buna rağmen işlemlerin sürdürüldüğü tespit edildi.

Mali analizlerde, kısa süre içinde çok sayıda farklı hesaptan düşük tutarlı ancak yoğun para transferleri yapıldığı, işlemlerin büyük bölümünün gece saatlerinde gerçekleştiği ve dar zaman aralıklarında yüksek hacimli para giriş-çıkışları olduğu saptandı. Hesap açılış günlerinde olağan dışı yüksek transferler yapıldığı ve işlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar” ve “slot” ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.

SUÇ GELİRLERİ PARAVAN HESAPLARA AKTARILMIŞ

Soruşturmada, elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve karmaşık para transferi zincirleri aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu öne sürüldü.

MASAK raporlarında, suç gelirlerinin büyük bölümünün şirketin yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, buradan da şüphelilere transfer edilerek yüklü miktarda nakit çekildiği belirtildi.

OPERASYON VE KAYYUM KARARI

Gözaltı kararlarının ardından İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Ayrıca, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu AŞ ve PBM Tech Bilişim AŞ’ye kayyım atandı. Soruşturma sürüyor.