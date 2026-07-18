OLAYLAR

MÖ 390 - Roma Cumhuriyeti ile Galya arasında gerçekleşen Allia Muharebesi'ni Galyalılar kazandı.

656 - Ali bin Ebu Talib halife oldu.

1919 - Müttefik Yüksek Konseyi, işgal bölgeleri hakkında anlaşamayan İtalya ve Yunanistan arasında bölüştürme yaptı ve Aydın ilinin İtalyanlara verilmesi kararlaştırıldı.

1920 - Mîsâk-ı Millî, TBMM'de kabul edildi. Büyük Millet Meclisi, Misak-ı Millî üzerine yemin etti.

1925 - Adolf Hitler, nasyonal sosyalist fikirlerini açıkladığı kişisel manifestosu Mein Kampf'ı (Kavgam) yayımladı.

1930 - Ankara Etnografya Müzesi halka açıldı.

1932 - Türkiye, Cemiyet-i Akvam'a (Milletler Cemiyeti) 56. üye olarak kabul edildi.

1932 - Türkiye'de Ezanın Arapça okunması ülke genelinde resmen yasaklandı. Diyanet Dairesi, bu yasağı ilgili mercilere duyurdu.

1939 - Takas Limited Şirketi kuruldu.

1941 - II. Dünya Savaşı: Artan millî savunma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla piyasaya 'tasarruf bonosu' çıkarıldı. 5, 25, 100 ve 1.000 liralık tasarruf bonoları; 3, 6 ve 12 ay vadeli olarak düzenlendi. Faizleri yüzde 4 ile 6 arasında değişen 25 milyon tutarındaki bonolara halk büyük ilgi gösterdi.

1945 - Çok partili demokratik hayatın ilk adımı atıldı: Millî Kalkınma Partisi kuruldu. Partinin kurucuları arasında Nuri Demirağ, Hüseyin Avni Ulaş ve Cevat Rıfat Atilhan gibi isimler yer aldı.

1946 - İzmir Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.

1964 - 10 gündür süren Batman Petrol Rafinerisi işçileri grevi, Bakanlar Kurulu ve Türk-İş'in aracılığıyla sona erdi.

1964 - Türkiye ile ABD arasında, ‘pamuklu ihracatına ilişkin’ anlaşma imzalandı.

1964 - Türkiye ile Belçika arasında işgücü anlaşması imzalandı.

1968 - Intel şirketi Santa Clara, Kaliforniya'da kuruldu.

1974 - ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'in yardımcısı Joseph Sisco Londra'ya gelerek Bülent Ecevit ile görüştü. Müdahaleden vazgeçmesi için Ecevit'in şartlarını öğrendi ve bunları Yunanlar ile görüşmek üzere Atina'ya hareket etti.

1975 - Apollo-Soyuz kenetlenmesi televizyondan naklen verildi.

1976 - Rumen jimnastikçi Nadia Comăneci, Yaz Olimpiyatları'nda 10 tam puan aldı. Böylece Olimpiyat Oyunları tarihinde tam puan alan ilk jimnastikçi unvanını da alarak tarihe geçti.

1995 - Daha önce 18 Temmuz'da Türkiye'ye geleceği açıklanan BM Genel Sekreteri Butros Gali, halkın tepkisinden çekindiği için ziyaretini iptal etmek zorunda kaldı.

1996 - Paris'e gitmekte olan bir ABD yolcu uçağı, Long Island-New York açıklarında havada infilak etti; 230 yolcudan kurtulan olmadı.

1997 - Yücel Yener, TRT Genel Müdürlüğü'ne atandı.

1998 - İstanbul-Ankara seferini yapan THY'na ait bir uçağın motoru yandı. Yolculara korkulu anlar yaşatan yangın nedeniyle uçak, Atatürk Havaalanı'na zorunlu iniş yaptı.

2016 - Türkiye'de 3 aylığına OHAL ilan edildi.

DOĞUMLAR

1552 - II. Rudolf, Kutsal Roma imparatoru (ö. 1612)

1635 - Robert Hooke, İngiliz hezarfeni (ö. 1703)

1670 - Giovanni Battista Bononcini, İtalyan barok besteci ve çellist (ö. 1747)

1811 - William Makepeace Thackeray, İngiliz yazar (ö. 1863)

1818 - Louis De Geer, İsveçli politikacı ve yazar (ö. 1896)

1853 - Hendrik A. Lorentz, Hollandalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1928)

1864 - Philip Snowden, İngiliz sosyalist siyasetçi (ö. 1937)

1867 - Margaret Brown, Amerikalı bir sosyete üyesi, hayırsever ve aktivist (ö. 1932)

1871 - Giacomo Balla, İtalyan ressam, heykeltıraş, sanat eğitimcisi, şair (ö. 1958)

1882 - Manuel Gálvez, Arjantinli yazar ve şair (ö. 1962)

1883 - Lev Kamenev, Sovyet Komünist lider (ö. 1936)

1887 - Vidkun Quisling, Norveçli politikacı (ö. 1945)

1890 - Frank Forde, Avustralyalı politikacı (ö. 1983)

1892 - Arthur Friedenreich, Brezilyalı eski millî futbolcu (ö. 1969)

1895 - Olga Spessivtseva, Rus balerini (ö. 1991)

1897 - Cyril Norman Hinshelwood, İngiliz kimyager (ö. 1967)

1900 - Nathalie Sarraute, Fransız roman ve deneme yazarı (ö. 1999)

1906 - Samuel Ichiye Hayakawa, Kanada doğumlu Amerikalı akademisyen ve siyasetçi (ö. 1992)

1906 - Clifford Odets, Amerikalı oyun yazarı ve senarist (ö. 1963)

1909 - Andrey Gromiko, Sovyet diplomat ve Dışişleri Bakanlarından (ö. 1989)

1909 - Muhammed Davud Han, Afganistan Devlet Başkanı (ö. 1978)

1911 - Hume Cronyn, Kanadalı aktör (ö. 2003)

1914 - Gino Bartali, İtalyan eski profesyonel yol bisikleti yarışçısı (ö. 2000)

1914 - Oscar Heisserer, Fransız eski millî futbolcu (ö. 2004)

1916 - Charles Kittel, Amerikalı fizikçi (ö. 2019)

1916 - Kenneth Armitage, İngiliz heykeltıraş (ö. 2002)

1918 - Nelson Mandela, Güney Afrikalı siyasetçi (ö. 2013)

1921 - Aaron T. Beck, Amerikalı psikiyatrist (ö. 2021)

1921 - John Glenn, Amerikalı havacı, mühendis, astronot ve siyasetçi (ö. 2016)

1921 - Dorothy Mengering, Amerikalı televizyon sunucusu (ö. 2017)

1922 - Thomas Samuel Kuhn, Amerikalı filozof ve bilim tarihçisi (ö. 1996)

1925 - Friedrich Zimmermann, Alman siyasetçi (ö. 2012)

1926 - Nita Bieber, Amerikalı oyuncu (ö. 2019)

1926 - Bernard Pons, Fransız siyaset adamı (ö. 2022)

1927 - Robert Ellis Miller, Amerikalı film yönetmeni (ö. 2017)

1928 - Stig Grybe, İsveçli aktör ve komedyen (ö. 2017)

1929 - Dick Button, Amerikalı buz patencisi ve olimpiyat şampiyonu (ö. 2025)

1931 - Hakkı Kıvanç, Türk sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2015)

1933 - Jean Yanne, Fransız oyuncu, yazar, film yönetmeni ve besteci (ö. 2003)

1933 - Yevgeni Yevtuşenko, Sovyet şair (ö. 2017)

1934 - Darlene Conley, Amerikalı aktris (ö. 2007)

1935 - Tenley Albright, Amerikalı buz patenci

1937 - Nevzat Eren, Türk tıp doktoru (ö. 2000)

1937 - Roald Hoffmann, Amerikalı kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi

1937 - Hunter Stockton Thompson, Amerikalı gazeteci ve yazar (ö. 2005)

1938 - Paul Verhoeven, Hollanda asıllı film yönetmeni, senaryo yazarı ve prodüktör

1939 - Abdullah Ünal, Türk eski futbolcu (ö. 2025)

1940 - James Brolin, Amerikalı oyuncu prodüktör ve yönetmen

1941 - Bedrettin Dalan, Türk mühendis ve siyasetçi

1941 - Frank Farian, Alman prodüktör ve müzisyen (ö. 2024)

1942 - Giacinto Facchetti, İtalyan futbolcu ve FC Internazionale Milano Kulübü'nün eski Başkanı (ö. 2006)

1943 - Danny Cox, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen (ö. 2025)

1948 - Hartmut Michel, Alman biyokimyacı

1948 - Jeanne Cordova, Amerikalı LGBT hakları savunucusu aktivist ve yazar (ö. 2016)

1950 - Richard Branson, İngiliz yatırımcı ve iş insanı

1951 - Elio Di Rupo, Belçikalı bir politikacı

1951 - Margo Martindale, Amerikalı oyuncudur

1953 - Turgay Tanülkü, Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu

1955 - Banu Avar, Türk yazar, gazeteci, program yapımcısı ve sunucu

1956 - Meral Akşener, Türk siyasetçi

1957 - Kaisha Atakhanova, Kazak biyolog

1957 - Nick Faldo, İngiliz golfçü

1959 - Erdal Çelik, Türk müzisyen, besteci ve söz yazarı

1959 - Mustafa Kemal Uzun, Türk oyuncu ve film yönetmeni (ö. 2017)

1961 - Elizabeth McGovern, Amerikalı tiyatro, sinema oyuncusu ve müzisyen

1961 - Alan Scott Pardew, İngiliz eski futbolcu, teknik direktör

1962 - Lee Arenberg, Amerikalı sinema ve dizi oyuncusu

1964 - Wendy Williams, Amerikalı televizyon sunucusu, iş insanı, medya kişiliği ve senarist

1965 - Petra Schersing, Eskiden Doğu Almanya için yarışan atlet

1967 - Vin Diesel, Amerikalı aktör

1968 - Grant Bowler, Yeni Zelanda doğumlu Avustralyalı oyuncu

1968 - Olga Prohvatılo, Rus oyuncu ve komedyen (ö. 2017)

1969 - Hege Riise, Norveçli eski futbolcu

1971 - Penny Hardaway, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1971 - Ryan Church, Amerikalı tasarımcı

1974 - Derek Anderson, Amerikalı eski profesyonel basketbolcu

1975 - Daron Malakian, Amerikalı gitarist ve vokalist

1975 - M.I.A., Sri Lanka asıllı İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve besteci

1975 - Ertem Şener, Türk spor spikeri ve sunucu

1976 - Cansın Özyosun, Türk dizi oyuncusu

1977 - Aleksandr Morozeviç, Rus satranç oyuncusu

1977 - Kelly Reilly, İngiliz oyuncu

1978 - Adabel Guerrero, Arjantinli sanatçı

1978 - Mélissa Theuriau, Fransız gazeteci ve televizyon sunucusu

1979 - Joey Mercury, Amerikalı profesyonel güreşçi

1980 - Kristen Bell, Amerikalı aktris

1980 - David Blu, İsrailli ve Amerikalı emekli basketbolcudur

1981 - Michiel Huisman, Hollandalı oyuncu, şarkıcı ve söz yazarı

1982 - Priyanka Chopra, Hint sinema oyuncusu, şarkıcı

1982 - Carlo Costly, Honduraslı futbolcu

1982 - Marcin Dołęga, Polonyalı halterci

1982 - Priyanka Chopra, Hint sinema oyuncusu ve şarkıcı

1983 - Carlos Diogo, Uruguaylı futbolcu

1983 - Jan Schlaudraff, Alman futbolcu

1985 - Chace Crawford, Amerikalı sinema ve TV yıldızı

1985 - James Norton, İngiliz oyuncu

1987 - Carlos Eduardo Marques, Brezilyalı millî futbolcu

1987 - César Villaluz, Meksikalı futbolcu

1988 - Hakan Arslan, Türk futbolcu

1988 - Änis Ben-Hatira, Alman asıllı Tunuslu millî futbolcu

1988 - Elvin Mammadov, Azeri futbolcu

1988 - Merve Özbey, Türk şarkıcı

1989 - Semyon Antonov, Rus millî basketbolcu

1989 - Sebastian Mielitz, Alman profesyonel futbolcu

1989 - Yohan Mollo, Fransız futbolcu

1989 - Dmitri Soloviev, Rus buz patenci

1990 - Canelo Álvarez, Meksikalı boksör

1992 - Mehdi Tarımi, İranlı millî futbolcu

1993 - Nebil Fekir, Fransız futbolcu

1993 - Lee Taemin, Güney Koreli şarkıcı, dansçı ve oyuncu

1994 - Erik Lima, Brezilyalı forvet

1997 - Noah Lyles, Amerikalı atlet

2006 - Volodar Arturovich Murzin, Profesyonel satranç oyuncusu

ÖLÜMLER

707 - İmparator Mommu, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 42. imparatoru (d. 683)

715 - Muhammed bin Kasım es-Sekafî, Sind'i fetheden Emevî kumandanı (d. 692)

928 - II. Stefanos, 29 Haziran 925 ile 18 Temmuz 928 yılları arası Konstantinopolis Ekümenik Patriği olarak görev yapmıştır (d. ?)

1100 - Godfrey de Bouillon, Belçikalı Haçlı şövalye ve Birinci Haçlı Seferi liderlerinden (d. 1060)

1194 - Lüzinyanlı Guy, Fransız Haçlı şövalye (d. 1150)

1566 - Bartolomé de las Casas, Dominikan rahibi, piskopos ve uluslararası hukuk ve insan hakları normlarının ilk savunucularından biri olan yazar (d. 1484)

1610 - Caravaggio (Michelangelo Merisi), İtalyan ressam (d. 1571)

1697 - António Vieira, Portekizli Cizvit misyoner ve yazar (d. 1608)

1721 - Antoine Watteau, Fransız ressam (d. 1684)

1792 - John Paul Jones, Amerika Birleşik Devletleri Donanması'nın kurucusu (d. 1747)

1817 - Jane Austen, İngiliz yazar (d. 1775)

1863 - Robert Gould Shaw, Amerikan İç Savaşı sırasında Birlik Ordusunda Amerikan subayı (d. 1837)

1872 - Benito Juárez, Meksikalı hukukçu ve siyasetçi (d. 1806)

1887 - Dorothea Lynde Dix, Amerikalı toplumsal reformcu ve hümanist (d. 1802)

1890 - Christian Heinrich Friedrich Peters, ilk asteroit kaşiflerinden biri olan Alman-Amerikalı astronom (d. 1813)

1891 - Şevki Bey, Türk bestekâr (d. 1860)

1892 - Thomas Cook, İngiliz din adamı ve iş insanı (Kendi adıyla bilinen "Thomas Cook" seyahat şirketinin kurucusu (d. 1808)

1901 - Carlo Alfredo Piatti, İtalyan çellist ve besteci (d. 1822)

1919 - Raymonde de Laroche, Fransız pilot ve dünyanın ilk tayyare pilot lisansını alan kadın (d. 1882)

1932 - Jean Jules Jusserand, Fransız diplomat, tarihçi ve yazar (d. 1855)

1936 - Antonia Mercé i Luque, Arjantin-İspanyol dansçı (d. 1890)

1938 - Marie, Kral I. Ferdinand'ın eşi olarak son Romanya konsort kraliçesi (d. 1875)

1946 - Dragoljub Mihailović, II. Dünya Savaşı'nda görev yapmış Yugoslavyalı-Sırp general (d. 1893)

1949 - Vítězslav Novák, Çek besteci ve pedagog (d. 1870)

1950 - Albert Eckstein, Alman çocuk doktoru ve akademisyen (d. 1891)

1958 - Henri Farman, İngiliz asıllı Fransız pilot ve mühendis (d. 1874)

1965 - Refik Halit Karay, Türk gazeteci ve yazar (d. 1888)

1967 - Castelo Branco, Brezilyalı asker ve siyasetçi (d. 1897)

1968 - Corneille Jean François Heymans, Belçikalı fizyolog (d. 1892)

1973 - Jack Hawkins, İngiliz aktör (d. 1910)

1978 - Mehmet Bedrettin Köker, Türk hukukçu (d. 1897)

1980 - Andrée Vaurabourg, Fransız piyanist ve öğretmen (d. 1894)

1982 - Roman Osipoviç Jakobson, Rus düşünür (d. 1896)

1986 - Stanley Rous, İngiliz futbol adamı (d. 1895)

1990 - Yun Boseon veya Yun Po-sun, Güney Koreli politikacı ve aktivist (d. 1897)

1996 - Donny the Punk, Amerikalı politik eylemci (d. 1946)

1996 - José Manuel Fuente, İspanyol yol bisikletçisi ve tırmanma uzmanı (d. 1945)

2002 - Metin Toker, Türk gazeteci, yazar ve Kontenjan Senatörü (İsmet İnönü'nün damadı) (d. 1924)

2005 - William Childs Westmoreland, ABD Ordusu'nda general (d. 1914)

2012 - Rajesh Khanna, Hint aktör ve film yapımcısı (d. 1942)

2012 - Jean François-Poncet, Fransız diplomat, siyasetçi (d. 1928)

2012 - Davud Abdullah Raciha, Suriyeli asker (d. 1947)

2012 - Asıf Şevket, Suriyeli siyasetçi (d. 1950)

2012 - Hasan Ali Türkmani, Suriyeli asker ve siyasetçi (d. 1935)

2014 - Dietmar Otto Schönherr, Avusturyalı oyuncu (d. 1926)

2015 - Alessandro Federico Petricone, Jr., Amerikalı oyuncu (d. 1936)

2016 - Uri Coronel, Hollandalı iş insanı ve spor yöneticisi (d. 1946)

2017 - Max Gallo, Fransız tarihçi, yazar ve siyasetçi (d. 1932)

2017 - Shigeaki Hinohara, Japon psikiyatr ve akademisyen (d. 1911)

2018 - Ling Li, Çinli yazar, akademisyen, mühendis ve tarihçi (d. 1942)

2018 - Burton Richter, Nobel ödüllü Amerikalı fizikçi (d. 1931)

2019 - Yukiya Amano, Japon siyasetçi ve diplomat (d. 1947)

2019 - Tuncer Cücenoğlu, Türk oyun yazarı ve çevirmen (d. 1944)

2019 - Luciano De Crescenzo, İtalyan yazar, oyuncu, yönetmen ve mühendis (d. 1928)

2019 - David Hedison, Amerikalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1927)

2020 - Vishnu Raj Atreya, Nepalli yazar ve şair (d. 1944)

2020 - Charles Bukeko, Kenyalı aktör ve komedyen (d. 1962)

2020 - René Carmans, Belçikalı profesyonel futbolcu (d. 1945)

2020 - Elize Cawood, Güney Afrikalı aktris (d. 1952)

2020 - Katherine B. Hoffman, Amerikalı kimyager ve akademisyen (d. 1914)

2020 - Juan Marsé, İspanyol romancı, senarist ve gazeteci (d. 1933)

2020 - Martha Mmola, Güney Afrikalı siyasetçi (d. ?)

2020 - Haruma Miura, Japon aktör ve şarkıcı (d. 1990)

2020 - Cécile Reims, Fransız gravürcü ve yazar (d. 1927)

2020 - David Romero Ellner, Honduraslı gazeteci, avukat ve politikacı

2020 - Jope Ruonansuu, Fin aktör, sanatçı, müzisyen ve stand-up komedyen (d. 1964)

2020 - Jaybee Sebastian, Filipinli yüksek profilli mahkûm (d. 1980)

2020 - Henrique Soares da Costa, Brezilyalı Roma Katolik piskoposu (d. 1963)

2020 - Lucio Urtubia, İspanyol anarşist, aktivist ve yazar (d. 1931)

2021 - Afaz Uddin Ahmed, Bangladeşli siyasetçi (d. 1926)

2021 - Jeffrey Barmby, Eski İngiliz profesyonel futbolcu (d. 1943)

2021 - Tommy Engstrand, İsveçli spor gazetecisi ve TV sunucusu (d. 1939)

2022 - Raja Mukherjee, Hint profesyonel kriketçi (d. 1951)

2024 - Bob Newhart, Amerikalı varyete sanatçısı ve oyuncu (d. 1929)