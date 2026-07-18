OLAYLAR
MÖ 390 - Roma Cumhuriyeti ile Galya arasında gerçekleşen Allia Muharebesi'ni Galyalılar kazandı.
656 - Ali bin Ebu Talib halife oldu.
1919 - Müttefik Yüksek Konseyi, işgal bölgeleri hakkında anlaşamayan İtalya ve Yunanistan arasında bölüştürme yaptı ve Aydın ilinin İtalyanlara verilmesi kararlaştırıldı.
1920 - Mîsâk-ı Millî, TBMM'de kabul edildi. Büyük Millet Meclisi, Misak-ı Millî üzerine yemin etti.
1925 - Adolf Hitler, nasyonal sosyalist fikirlerini açıkladığı kişisel manifestosu Mein Kampf'ı (Kavgam) yayımladı.
1930 - Ankara Etnografya Müzesi halka açıldı.
1932 - Türkiye, Cemiyet-i Akvam'a (Milletler Cemiyeti) 56. üye olarak kabul edildi.
1932 - Türkiye'de Ezanın Arapça okunması ülke genelinde resmen yasaklandı. Diyanet Dairesi, bu yasağı ilgili mercilere duyurdu.
1939 - Takas Limited Şirketi kuruldu.
1941 - II. Dünya Savaşı: Artan millî savunma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla piyasaya 'tasarruf bonosu' çıkarıldı. 5, 25, 100 ve 1.000 liralık tasarruf bonoları; 3, 6 ve 12 ay vadeli olarak düzenlendi. Faizleri yüzde 4 ile 6 arasında değişen 25 milyon tutarındaki bonolara halk büyük ilgi gösterdi.
1945 - Çok partili demokratik hayatın ilk adımı atıldı: Millî Kalkınma Partisi kuruldu. Partinin kurucuları arasında Nuri Demirağ, Hüseyin Avni Ulaş ve Cevat Rıfat Atilhan gibi isimler yer aldı.
1946 - İzmir Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.
1964 - 10 gündür süren Batman Petrol Rafinerisi işçileri grevi, Bakanlar Kurulu ve Türk-İş'in aracılığıyla sona erdi.
1964 - Türkiye ile ABD arasında, ‘pamuklu ihracatına ilişkin’ anlaşma imzalandı.
1964 - Türkiye ile Belçika arasında işgücü anlaşması imzalandı.
1968 - Intel şirketi Santa Clara, Kaliforniya'da kuruldu.
1974 - ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'in yardımcısı Joseph Sisco Londra'ya gelerek Bülent Ecevit ile görüştü. Müdahaleden vazgeçmesi için Ecevit'in şartlarını öğrendi ve bunları Yunanlar ile görüşmek üzere Atina'ya hareket etti.
1975 - Apollo-Soyuz kenetlenmesi televizyondan naklen verildi.
1976 - Rumen jimnastikçi Nadia Comăneci, Yaz Olimpiyatları'nda 10 tam puan aldı. Böylece Olimpiyat Oyunları tarihinde tam puan alan ilk jimnastikçi unvanını da alarak tarihe geçti.
1995 - Daha önce 18 Temmuz'da Türkiye'ye geleceği açıklanan BM Genel Sekreteri Butros Gali, halkın tepkisinden çekindiği için ziyaretini iptal etmek zorunda kaldı.
1996 - Paris'e gitmekte olan bir ABD yolcu uçağı, Long Island-New York açıklarında havada infilak etti; 230 yolcudan kurtulan olmadı.
1997 - Yücel Yener, TRT Genel Müdürlüğü'ne atandı.
1998 - İstanbul-Ankara seferini yapan THY'na ait bir uçağın motoru yandı. Yolculara korkulu anlar yaşatan yangın nedeniyle uçak, Atatürk Havaalanı'na zorunlu iniş yaptı.
2016 - Türkiye'de 3 aylığına OHAL ilan edildi.
DOĞUMLAR
1552 - II. Rudolf, Kutsal Roma imparatoru (ö. 1612)
1635 - Robert Hooke, İngiliz hezarfeni (ö. 1703)
1670 - Giovanni Battista Bononcini, İtalyan barok besteci ve çellist (ö. 1747)
1811 - William Makepeace Thackeray, İngiliz yazar (ö. 1863)
1818 - Louis De Geer, İsveçli politikacı ve yazar (ö. 1896)
1853 - Hendrik A. Lorentz, Hollandalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1928)
1864 - Philip Snowden, İngiliz sosyalist siyasetçi (ö. 1937)
1867 - Margaret Brown, Amerikalı bir sosyete üyesi, hayırsever ve aktivist (ö. 1932)
1871 - Giacomo Balla, İtalyan ressam, heykeltıraş, sanat eğitimcisi, şair (ö. 1958)
1882 - Manuel Gálvez, Arjantinli yazar ve şair (ö. 1962)
1883 - Lev Kamenev, Sovyet Komünist lider (ö. 1936)
1887 - Vidkun Quisling, Norveçli politikacı (ö. 1945)
1890 - Frank Forde, Avustralyalı politikacı (ö. 1983)
1892 - Arthur Friedenreich, Brezilyalı eski millî futbolcu (ö. 1969)
1895 - Olga Spessivtseva, Rus balerini (ö. 1991)
1897 - Cyril Norman Hinshelwood, İngiliz kimyager (ö. 1967)
1900 - Nathalie Sarraute, Fransız roman ve deneme yazarı (ö. 1999)
1906 - Samuel Ichiye Hayakawa, Kanada doğumlu Amerikalı akademisyen ve siyasetçi (ö. 1992)
1906 - Clifford Odets, Amerikalı oyun yazarı ve senarist (ö. 1963)
1909 - Andrey Gromiko, Sovyet diplomat ve Dışişleri Bakanlarından (ö. 1989)
1909 - Muhammed Davud Han, Afganistan Devlet Başkanı (ö. 1978)
1911 - Hume Cronyn, Kanadalı aktör (ö. 2003)
1914 - Gino Bartali, İtalyan eski profesyonel yol bisikleti yarışçısı (ö. 2000)
1914 - Oscar Heisserer, Fransız eski millî futbolcu (ö. 2004)
1916 - Charles Kittel, Amerikalı fizikçi (ö. 2019)
1916 - Kenneth Armitage, İngiliz heykeltıraş (ö. 2002)
1918 - Nelson Mandela, Güney Afrikalı siyasetçi (ö. 2013)
1921 - Aaron T. Beck, Amerikalı psikiyatrist (ö. 2021)
1921 - John Glenn, Amerikalı havacı, mühendis, astronot ve siyasetçi (ö. 2016)
1921 - Dorothy Mengering, Amerikalı televizyon sunucusu (ö. 2017)
1922 - Thomas Samuel Kuhn, Amerikalı filozof ve bilim tarihçisi (ö. 1996)
1925 - Friedrich Zimmermann, Alman siyasetçi (ö. 2012)
1926 - Nita Bieber, Amerikalı oyuncu (ö. 2019)
1926 - Bernard Pons, Fransız siyaset adamı (ö. 2022)
1927 - Robert Ellis Miller, Amerikalı film yönetmeni (ö. 2017)
1928 - Stig Grybe, İsveçli aktör ve komedyen (ö. 2017)
1929 - Dick Button, Amerikalı buz patencisi ve olimpiyat şampiyonu (ö. 2025)
1931 - Hakkı Kıvanç, Türk sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2015)
1933 - Jean Yanne, Fransız oyuncu, yazar, film yönetmeni ve besteci (ö. 2003)
1933 - Yevgeni Yevtuşenko, Sovyet şair (ö. 2017)
1934 - Darlene Conley, Amerikalı aktris (ö. 2007)
1935 - Tenley Albright, Amerikalı buz patenci
1937 - Nevzat Eren, Türk tıp doktoru (ö. 2000)
1937 - Roald Hoffmann, Amerikalı kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi
1937 - Hunter Stockton Thompson, Amerikalı gazeteci ve yazar (ö. 2005)
1938 - Paul Verhoeven, Hollanda asıllı film yönetmeni, senaryo yazarı ve prodüktör
1939 - Abdullah Ünal, Türk eski futbolcu (ö. 2025)
1940 - James Brolin, Amerikalı oyuncu prodüktör ve yönetmen
1941 - Bedrettin Dalan, Türk mühendis ve siyasetçi
1941 - Frank Farian, Alman prodüktör ve müzisyen (ö. 2024)
1942 - Giacinto Facchetti, İtalyan futbolcu ve FC Internazionale Milano Kulübü'nün eski Başkanı (ö. 2006)
1943 - Danny Cox, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen (ö. 2025)
1948 - Hartmut Michel, Alman biyokimyacı
1948 - Jeanne Cordova, Amerikalı LGBT hakları savunucusu aktivist ve yazar (ö. 2016)
1950 - Richard Branson, İngiliz yatırımcı ve iş insanı
1951 - Elio Di Rupo, Belçikalı bir politikacı
1951 - Margo Martindale, Amerikalı oyuncudur
1953 - Turgay Tanülkü, Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu
1955 - Banu Avar, Türk yazar, gazeteci, program yapımcısı ve sunucu
1956 - Meral Akşener, Türk siyasetçi
1957 - Kaisha Atakhanova, Kazak biyolog
1957 - Nick Faldo, İngiliz golfçü
1959 - Erdal Çelik, Türk müzisyen, besteci ve söz yazarı
1959 - Mustafa Kemal Uzun, Türk oyuncu ve film yönetmeni (ö. 2017)
1961 - Elizabeth McGovern, Amerikalı tiyatro, sinema oyuncusu ve müzisyen
1961 - Alan Scott Pardew, İngiliz eski futbolcu, teknik direktör
1962 - Lee Arenberg, Amerikalı sinema ve dizi oyuncusu
1964 - Wendy Williams, Amerikalı televizyon sunucusu, iş insanı, medya kişiliği ve senarist
1965 - Petra Schersing, Eskiden Doğu Almanya için yarışan atlet
1967 - Vin Diesel, Amerikalı aktör
1968 - Grant Bowler, Yeni Zelanda doğumlu Avustralyalı oyuncu
1968 - Olga Prohvatılo, Rus oyuncu ve komedyen (ö. 2017)
1969 - Hege Riise, Norveçli eski futbolcu
1971 - Penny Hardaway, Amerikalı profesyonel basketbolcu
1971 - Ryan Church, Amerikalı tasarımcı
1974 - Derek Anderson, Amerikalı eski profesyonel basketbolcu
1975 - Daron Malakian, Amerikalı gitarist ve vokalist
1975 - M.I.A., Sri Lanka asıllı İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve besteci
1975 - Ertem Şener, Türk spor spikeri ve sunucu
1976 - Cansın Özyosun, Türk dizi oyuncusu
1977 - Aleksandr Morozeviç, Rus satranç oyuncusu
1977 - Kelly Reilly, İngiliz oyuncu
1978 - Adabel Guerrero, Arjantinli sanatçı
1978 - Mélissa Theuriau, Fransız gazeteci ve televizyon sunucusu
1979 - Joey Mercury, Amerikalı profesyonel güreşçi
1980 - Kristen Bell, Amerikalı aktris
1980 - David Blu, İsrailli ve Amerikalı emekli basketbolcudur
1981 - Michiel Huisman, Hollandalı oyuncu, şarkıcı ve söz yazarı
1982 - Priyanka Chopra, Hint sinema oyuncusu, şarkıcı
1982 - Carlo Costly, Honduraslı futbolcu
1982 - Marcin Dołęga, Polonyalı halterci
1982 - Priyanka Chopra, Hint sinema oyuncusu ve şarkıcı
1983 - Carlos Diogo, Uruguaylı futbolcu
1983 - Jan Schlaudraff, Alman futbolcu
1985 - Chace Crawford, Amerikalı sinema ve TV yıldızı
1985 - James Norton, İngiliz oyuncu
1987 - Carlos Eduardo Marques, Brezilyalı millî futbolcu
1987 - César Villaluz, Meksikalı futbolcu
1988 - Hakan Arslan, Türk futbolcu
1988 - Änis Ben-Hatira, Alman asıllı Tunuslu millî futbolcu
1988 - Elvin Mammadov, Azeri futbolcu
1988 - Merve Özbey, Türk şarkıcı
1989 - Semyon Antonov, Rus millî basketbolcu
1989 - Sebastian Mielitz, Alman profesyonel futbolcu
1989 - Yohan Mollo, Fransız futbolcu
1989 - Dmitri Soloviev, Rus buz patenci
1990 - Canelo Álvarez, Meksikalı boksör
1992 - Mehdi Tarımi, İranlı millî futbolcu
1993 - Nebil Fekir, Fransız futbolcu
1993 - Lee Taemin, Güney Koreli şarkıcı, dansçı ve oyuncu
1994 - Erik Lima, Brezilyalı forvet
1997 - Noah Lyles, Amerikalı atlet
2006 - Volodar Arturovich Murzin, Profesyonel satranç oyuncusu
ÖLÜMLER
707 - İmparator Mommu, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 42. imparatoru (d. 683)
715 - Muhammed bin Kasım es-Sekafî, Sind'i fetheden Emevî kumandanı (d. 692)
928 - II. Stefanos, 29 Haziran 925 ile 18 Temmuz 928 yılları arası Konstantinopolis Ekümenik Patriği olarak görev yapmıştır (d. ?)
1100 - Godfrey de Bouillon, Belçikalı Haçlı şövalye ve Birinci Haçlı Seferi liderlerinden (d. 1060)
1194 - Lüzinyanlı Guy, Fransız Haçlı şövalye (d. 1150)
1566 - Bartolomé de las Casas, Dominikan rahibi, piskopos ve uluslararası hukuk ve insan hakları normlarının ilk savunucularından biri olan yazar (d. 1484)
1610 - Caravaggio (Michelangelo Merisi), İtalyan ressam (d. 1571)
1697 - António Vieira, Portekizli Cizvit misyoner ve yazar (d. 1608)
1721 - Antoine Watteau, Fransız ressam (d. 1684)
1792 - John Paul Jones, Amerika Birleşik Devletleri Donanması'nın kurucusu (d. 1747)
1817 - Jane Austen, İngiliz yazar (d. 1775)
1863 - Robert Gould Shaw, Amerikan İç Savaşı sırasında Birlik Ordusunda Amerikan subayı (d. 1837)
1872 - Benito Juárez, Meksikalı hukukçu ve siyasetçi (d. 1806)
1887 - Dorothea Lynde Dix, Amerikalı toplumsal reformcu ve hümanist (d. 1802)
1890 - Christian Heinrich Friedrich Peters, ilk asteroit kaşiflerinden biri olan Alman-Amerikalı astronom (d. 1813)
1891 - Şevki Bey, Türk bestekâr (d. 1860)
1892 - Thomas Cook, İngiliz din adamı ve iş insanı (Kendi adıyla bilinen "Thomas Cook" seyahat şirketinin kurucusu (d. 1808)
1901 - Carlo Alfredo Piatti, İtalyan çellist ve besteci (d. 1822)
1919 - Raymonde de Laroche, Fransız pilot ve dünyanın ilk tayyare pilot lisansını alan kadın (d. 1882)
1932 - Jean Jules Jusserand, Fransız diplomat, tarihçi ve yazar (d. 1855)
1936 - Antonia Mercé i Luque, Arjantin-İspanyol dansçı (d. 1890)
1938 - Marie, Kral I. Ferdinand'ın eşi olarak son Romanya konsort kraliçesi (d. 1875)
1946 - Dragoljub Mihailović, II. Dünya Savaşı'nda görev yapmış Yugoslavyalı-Sırp general (d. 1893)
1949 - Vítězslav Novák, Çek besteci ve pedagog (d. 1870)
1950 - Albert Eckstein, Alman çocuk doktoru ve akademisyen (d. 1891)
1958 - Henri Farman, İngiliz asıllı Fransız pilot ve mühendis (d. 1874)
1965 - Refik Halit Karay, Türk gazeteci ve yazar (d. 1888)
1967 - Castelo Branco, Brezilyalı asker ve siyasetçi (d. 1897)
1968 - Corneille Jean François Heymans, Belçikalı fizyolog (d. 1892)
1973 - Jack Hawkins, İngiliz aktör (d. 1910)
1978 - Mehmet Bedrettin Köker, Türk hukukçu (d. 1897)
1980 - Andrée Vaurabourg, Fransız piyanist ve öğretmen (d. 1894)
1982 - Roman Osipoviç Jakobson, Rus düşünür (d. 1896)
1986 - Stanley Rous, İngiliz futbol adamı (d. 1895)
1990 - Yun Boseon veya Yun Po-sun, Güney Koreli politikacı ve aktivist (d. 1897)
1996 - Donny the Punk, Amerikalı politik eylemci (d. 1946)
1996 - José Manuel Fuente, İspanyol yol bisikletçisi ve tırmanma uzmanı (d. 1945)
2002 - Metin Toker, Türk gazeteci, yazar ve Kontenjan Senatörü (İsmet İnönü'nün damadı) (d. 1924)
2005 - William Childs Westmoreland, ABD Ordusu'nda general (d. 1914)
2012 - Rajesh Khanna, Hint aktör ve film yapımcısı (d. 1942)
2012 - Jean François-Poncet, Fransız diplomat, siyasetçi (d. 1928)
2012 - Davud Abdullah Raciha, Suriyeli asker (d. 1947)
2012 - Asıf Şevket, Suriyeli siyasetçi (d. 1950)
2012 - Hasan Ali Türkmani, Suriyeli asker ve siyasetçi (d. 1935)
2014 - Dietmar Otto Schönherr, Avusturyalı oyuncu (d. 1926)
2015 - Alessandro Federico Petricone, Jr., Amerikalı oyuncu (d. 1936)
2016 - Uri Coronel, Hollandalı iş insanı ve spor yöneticisi (d. 1946)
2017 - Max Gallo, Fransız tarihçi, yazar ve siyasetçi (d. 1932)
2017 - Shigeaki Hinohara, Japon psikiyatr ve akademisyen (d. 1911)
2018 - Ling Li, Çinli yazar, akademisyen, mühendis ve tarihçi (d. 1942)
2018 - Burton Richter, Nobel ödüllü Amerikalı fizikçi (d. 1931)
2019 - Yukiya Amano, Japon siyasetçi ve diplomat (d. 1947)
2019 - Tuncer Cücenoğlu, Türk oyun yazarı ve çevirmen (d. 1944)
2019 - Luciano De Crescenzo, İtalyan yazar, oyuncu, yönetmen ve mühendis (d. 1928)
2019 - David Hedison, Amerikalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1927)
2020 - Vishnu Raj Atreya, Nepalli yazar ve şair (d. 1944)
2020 - Charles Bukeko, Kenyalı aktör ve komedyen (d. 1962)
2020 - René Carmans, Belçikalı profesyonel futbolcu (d. 1945)
2020 - Elize Cawood, Güney Afrikalı aktris (d. 1952)
2020 - Katherine B. Hoffman, Amerikalı kimyager ve akademisyen (d. 1914)
2020 - Juan Marsé, İspanyol romancı, senarist ve gazeteci (d. 1933)
2020 - Martha Mmola, Güney Afrikalı siyasetçi (d. ?)
2020 - Haruma Miura, Japon aktör ve şarkıcı (d. 1990)
2020 - Cécile Reims, Fransız gravürcü ve yazar (d. 1927)
2020 - David Romero Ellner, Honduraslı gazeteci, avukat ve politikacı
2020 - Jope Ruonansuu, Fin aktör, sanatçı, müzisyen ve stand-up komedyen (d. 1964)
2020 - Jaybee Sebastian, Filipinli yüksek profilli mahkûm (d. 1980)
2020 - Henrique Soares da Costa, Brezilyalı Roma Katolik piskoposu (d. 1963)
2020 - Lucio Urtubia, İspanyol anarşist, aktivist ve yazar (d. 1931)
2021 - Afaz Uddin Ahmed, Bangladeşli siyasetçi (d. 1926)
2021 - Jeffrey Barmby, Eski İngiliz profesyonel futbolcu (d. 1943)
2021 - Tommy Engstrand, İsveçli spor gazetecisi ve TV sunucusu (d. 1939)
2022 - Raja Mukherjee, Hint profesyonel kriketçi (d. 1951)
2024 - Bob Newhart, Amerikalı varyete sanatçısı ve oyuncu (d. 1929)