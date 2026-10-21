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TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Yüksel Selçuk Türkoğlu, genç yaşta üretime katılan ve adlarına sigorta kartı düzenlenen kişilerin emeklilik sürecinde mağduriyet yaşadığına dikkati çekti. Mevcut sistemde stajyer ve çıraklar için yalnızca iş kazası ile meslek hastalığı gibi kısa vadeli sigorta primlerinin yatırıldığını belirten Türkoğlu, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarını kapsayan uzun vadeli primlerin yatırılmamasının yıllar sonra çalışanların karşısına hak kaybı olarak çıktığını ifade etti.

TBMM'YE DÜZENLEME ÇAĞRISI YAPILDI

Genç yaşta iş hayatına atılan, üretim sürecinde yer alan ve iş yerlerinde çeşitli risklerle karşı karşıya kalan çalışanların haklarının teslim edilmesi gerektiğini vurgulayan Türkoğlu, staj ve çıraklık başlangıç tarihlerinin doğrudan emeklilik hesabına dahil edilmesinin şart olduğunu belirtti. Mağduriyetlerin giderilmesi adına Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu konuyu daha fazla ertelemeden yasal düzenlemeyi hayata geçirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.