TBMM Genel Kurulu’nda muhalefet partilerinin sunduğu grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü ancak yapılan oylamalarda kabul edilmedi.

Yeni Yol Partisi ve CHP, “yargının bağımsızlığı” konusunun Genel Kurul gündemine alınmasını isterken; İYİ Parti, Avrupa Birliği’nin Serbest Ticaret Anlaşmaları’nın Türkiye ekonomisine etkilerinin araştırılmasını talep etti. DEM Parti ise “dijital mecralar” başlığı altında önerge verdi.

Yargı tartışması öne çıktı

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, konuşmasında Türkiye’de yargının geçmişten bu yana farklı dönemlerde siyasallaştığını savunarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile “kuvvetler birliği” anlayışının güçlendiğini öne sürdü. Özdağ, kuvvetler ayrılığı ilkesinin yeniden tesis edilmesi çağrısında bulundu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmamasının Türkiye’yi uluslararası alanda zor durumda bırakabileceğini dile getirdi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ise yargı bağımsızlığının demokrasinin temel unsuru olduğunu belirterek, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarına uyulması gerektiğini söyledi. Kılıç ayrıca, ABD’de hayatını kaybeden Jeffrey Epstein’a ilişkin belgelerin resmi yollardan talep edilmesini ve TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasını önerdi.

Yemin törenindeki gerginlik gündeme geldi

AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu ise Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yemin töreni sırasında yaşanan gerginliğe değinerek, anayasal sürecin engellenmeye çalışıldığını savundu. Mertoğlu, yargının Anayasa çerçevesinde bağımsız ve tarafsız şekilde görev yaptığını ifade etti.

Genel Kurul’daki oylamalarda muhalefet partilerinin tüm grup önerileri reddedildi.

Meclis’te daha sonra trafik cezalarının artırılmasını da içeren Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik öngören teklifin görüşmelerine geçildi.