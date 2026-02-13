İstanbul’da en çok hangi ilin nüfusu yaşıyor? TÜİK verileri açıklandı

Türkiye’nin en kalabalık kenti İstanbul, nüfus artış hızını sürdürürken demografik yapısıyla da dikkat çekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son verilere göre megakentin nüfusu bir önceki yıla göre 52 bin 451 kişi artarak 15 milyon 754 bin 53’e ulaştı. Bu rakam, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 18,3’ünün İstanbul’da yaşadığı anlamına geliyor.