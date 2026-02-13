Yeniçağ Gazetesi
13 Şubat 2026 Cuma
İstanbul'da en çok hangi ilin nüfusu yaşıyor? TÜİK verileri açıklandı

İstanbul'da en çok hangi ilin nüfusu yaşıyor? TÜİK verileri açıklandı

TÜİK’in son nüfus istatistiklerine göre İstanbul’un nüfusu 15 milyon 754 bin 53’e yükseldi. Megakentte yaşayanların yalnızca 2 milyon 123 bini İstanbul kütüğüne kayıtlı. Peki, İstanbul’da en çok hangi ilin nüfusu var? İşte ilk 20 il…

Baran Şükrü Çelik Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Türkiye’nin en kalabalık kenti İstanbul, nüfus artış hızını sürdürürken demografik yapısıyla da dikkat çekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son verilere göre megakentin nüfusu bir önceki yıla göre 52 bin 451 kişi artarak 15 milyon 754 bin 53’e ulaştı. Bu rakam, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 18,3’ünün İstanbul’da yaşadığı anlamına geliyor.

Ancak İstanbul’da yaşayanların tamamı İstanbul doğumlu değil. Açıklanan verilere göre kentte ikamet eden 15,7 milyon kişinin yalnızca 2 milyon 123 bin 134’ü İstanbul nüfusuna kayıtlı. Geriye kalan büyük çoğunluk ise Anadolu’nun farklı illerinden megakente göç etmiş durumda.

TÜİK verilerine göre megakentte yaşayanlar arasında ilk 20 il şöyle sıralandı:

20- Ağrı – 238.767

19- Diyarbakır – 238.913

18- Bitlis – 251.874

17- Ardahan – 260.669

16- Siirt – 267.286

15- Mardin – 268.520

14- Van – 283.351

13- Erzincan – 301.171

12- Rize – 306.966

11- Kars – 310.589

10- SİNOP - 365.868

9- SAMSUN - 413.585

8- TRABZON - 414.429

7- MALATYA - 421.637

6- ERZURUM - 460.356

5- TOKAT - 475.035

4- GİRESUN - 484.308

3- ORDU – 520.192

2- KASTAMONU - 545.503

1- SİVAS - 758.939

