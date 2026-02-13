İstanbul’da en çok hangi ilin nüfusu yaşıyor? TÜİK verileri açıklandı

Türkiye’nin en kalabalık kenti İstanbul, nüfus artış hızını sürdürürken demografik yapısıyla da dikkat çekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son verilere göre megakentin nüfusu bir önceki yıla göre 52 bin 451 kişi artarak 15 milyon 754 bin 53’e ulaştı. Bu rakam, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 18,3’ünün İstanbul’da yaşadığı anlamına geliyor.
TÜİK’in son nüfus istatistiklerine göre İstanbul’un nüfusu 15 milyon 754 bin 53’e yükseldi. Megakentte yaşayanların yalnızca 2 milyon 123 bini İstanbul kütüğüne kayıtlı. Peki, İstanbul’da en çok hangi ilin nüfusu var? İşte ilk 20 il…Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Ancak İstanbul’da yaşayanların tamamı İstanbul doğumlu değil. Açıklanan verilere göre kentte ikamet eden 15,7 milyon kişinin yalnızca 2 milyon 123 bin 134’ü İstanbul nüfusuna kayıtlı. Geriye kalan büyük çoğunluk ise Anadolu’nun farklı illerinden megakente göç etmiş durumda.
TÜİK verilerine göre megakentte yaşayanlar arasında ilk 20 il şöyle sıralandı:
20- Ağrı – 238.767
19- Diyarbakır – 238.913
18- Bitlis – 251.874
17- Ardahan – 260.669
16- Siirt – 267.286
15- Mardin – 268.520
14- Van – 283.351
13- Erzincan – 301.171
12- Rize – 306.966
11- Kars – 310.589
10- SİNOP - 365.868
9- SAMSUN - 413.585
8- TRABZON - 414.429
7- MALATYA - 421.637
6- ERZURUM - 460.356
5- TOKAT - 475.035
4- GİRESUN - 484.308
3- ORDU – 520.192
2- KASTAMONU - 545.503
1- SİVAS - 758.939