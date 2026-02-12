Sıfır kilometre araç fiyatlarındaki fahiş artışlar, ikinci el piyasasındaki dengeleri kökten değiştirdi. Bir dönem düşük kilometreli ve yeni model araçların domine ettiği pazarda, trend tamamen tersine dönmüş durumda.
Araç piyasasında dengeler tersine döndü: Kapış kapış satılıyor
Artan sıfır araç fiyatları nedeniyle bütçesini korumak isteyen vatandaşlar, artık 10 yaş ve üzerindeki araçları tercih ediyor. Sektör verilerine göre, satılan her 10 araçtan 6'sı yaşlı araçlardan oluşuyor.Derleyen: Süleyman Çay
Tüketiciler, ekonomik şartlar nedeniyle daha erişilebilir fiyatlı alternatiflere yönelerek, yüksek yaş grubundaki araçları tercih ediyor.
Kanal D’de yer alan haberde; piyasada yaşanan bu değişimle birlikte, dış görünüşten ziyade aracın motor ve mekanik durumu ön plana çıktı. Uzmanlar, tüketicilerin "yaşlı ama bakımlı" olarak tabir edilen, az masraf çıkaran sağlam araçlara yöneldiğini belirtiyor. Bu durum, 10 yaş ve üzerindeki araçların satış hızını rekor seviyede artırdı
Sıfır araçlar ile ikinci el araçlar arasındaki fiyat farkı, bu yönelimin en büyük nedenlerinden biri. Sıfır bir araca göre sadece 2 yaşında bir aracın bile yaklaşık yüzde 40 daha pahalı olması, bütçesi sınırlı olan tüketicileri daha eski modellere itiyor.
Uygun fiyatlı olmaları ve düşük bakım maliyetleri, 10 yaş üstü araçları cazibe merkezi haline getirdi. Uzmanlar, piyasadaki bu yeni dengenin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini öngörüyor.
Döviz kurları ve sıfır araç fiyatlarındaki yükseliş trendi sürdükçe, ikinci elde uygun fiyatlı araç bulmak zorlaşıyor. Bu nedenle tüketicilerin "bütçe dostu" araçlara olan talebinin kaçınılmaz olarak devam edeceği vurgulanıyor.