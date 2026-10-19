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Kaynak: AA / DHA / İHA

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, Mardin Artuklu Üniversitesi'nde ders verdi.

Gazze'de yaşanan insanlık dramına tepki gösteren Yüksel, "Soykırım akla gelen tüm suçlardan daha adidir; Lahey'de de Meclis'te de hakkı savunacağız" dedi.

CÜNEYT YÜKSEL MARDİN'DE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde yürütülen "İnsan, Toplum ve Medeniyet" dersine konuk oldu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği derste konuşan Yüksel, Filistin ve Gazze’deki insan hakları ihlallerine dikkat çekti.

"GAZZE'DEKİ SOYKIRIM DÜNYANIN EN ADİ SUÇUDUR"

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden sivillerin %70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunu hatırlatan Yüksel, küresel adaletsizliği eleştirdi:

"Bizlerin vicdanında soykırım olarak kabul ettiğimiz şey, dünyanın en adi suçudur. Akla gelen ne kadar suç varsa hepsinden daha adi bir suç, bir insanlık suçu olan soykırımdır. Filistin ve Gazze yalnız değildir."

"LAHEY'DEKİ MAHKEMELERDE DE HAKKI SAVUNACAĞIZ"

Adalet çağrısını hem ulusal hem uluslararası alanda sürdüreceklerini belirten Prof. Dr. Yüksel, şunları kaydetti:

"Bu kürsüden, Meclis kürsüsünden veya Lahey'deki mahkeme salonlarından hakkı ve hukuku inşallah hep birlikte savunmaya devam edeceğiz."

Yüksel ayrıca gençlere, dijital çağda nefret dilinden uzak durmaları ve günlük yaşamda adalet ilkesini gözetmeleri tavsiyesinde bulundu.