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Kaynak: AA

TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada 2026-2027 sezonundaki basketbol maçlarını takip etmek isteyen medya mensuplarının, başvurularını 10 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde medyaakreditasyon@tbf.org.tr adresine göndermeleri gerektiği vurgulandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, sezon içinde maç bazlı tekil akreditasyon verilmeyecek ve sezon içinde yeni başvuru kabul edilmeyeceği hatırlatılırken, sürece ilişkin tüm detaylara TBF resmi internet sitesindeki Türkiye Basketbol Federasyonu Akreditasyon Talimatı'nın dördüncü bölümünde yer alan 'Medya Akreditasyon Kriter ve İşlemleri' başlığı üzerinden ulaşılabileceği ifade edildi.