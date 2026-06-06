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Taylor Swift, servetini 2 milyar dolara çıkararak müzik tarihinin en zengin kadın sanatçısı oldu. Forbes’un 4 Haziran’da yayımladığı 2026 Iconoclast 50 listesi, Swift’in ekonomik başarısını resmen kayda geçirdi.

Forbes’un açıkladığı listeye göre 36 yaşındaki Swift’in serveti Mart 2026 itibarıyla yaklaşık 2 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu rakam, onu yalnızca pop müzikte değil, tüm müzik endüstrisinde finansal açıdan da zirveye taşıdı.

ERAS TOUR ETKİSİ: REKOR KIRAN TURNE

Swift’in yükselişinde en büyük paylardan biri, 2024’te tamamlanan ve 16 ay süren “Eras Tour” oldu. Yaklaşık 2,2 milyar dolar gelir elde eden turne, tarihin en yüksek hasılat yapan konser serisi olarak kayıtlara geçti.

Sanatçının servetindeki artış sadece sahne gelirleriyle sınırlı kalmadı. Swift, eski albümlerini yeniden kaydederek müzik haklarını geri kazanma sürecini başlattı. 2025’te master kayıtlarının kontrolünü yeniden ele alması, telif gelirlerini önemli ölçüde artırdı.

Aynı Forbes listesinde eğlence dünyasından birçok önemli isim de yer aldı. Ryan Coogler, Beyoncé, Bad Bunny ve The Weeknd gibi isimler de listenin öne çıkanları arasında gösterildi.