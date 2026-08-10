Kaynak: Diğer

Silahlı saldırının hemen ardından Chalong Reawraeng, sosyal medyadaki bir YouTube programına telefonla katıldı. Siyasi yorumcu ve eski gazeteci Anchalee Paireerak’ın canlı yayınını arayan eski vekil, valiyi vurduğunu açıkça itiraf etti. Yayındaki o anlarda sunucu Paireerak'ın şaşkınlığı ve paniği dikkat çekerken, "Öldü mü? Kafasından mı vurdun? Polisleri orada bekle, hiçbir yere gitme" şeklindeki uyarıları programın ses kayıtlarına yansıdı.

Saldırının Arkasındaki Kişisel Nedenler

Gözaltına alınan eski milletvekili Reawraeng, emniyet güçlerine ve basına verdiği ilk ifadelerde Vali Thongchai Yenprasert’in kendisinden ricada bulunduğu bir konuyu yerine getirmemesinden dolayı büyük bir öfke duyduğunu belirtti. Olayın siyasi bir nitelik taşımaktan ziyade, iki isim arasındaki kişisel bir anlaşmazlıktan kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili geniş çaplı adli soruşturma tüm yönleriyle devam ediyor.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi