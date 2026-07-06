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Kaynak: AA

Yetkililer, yüzüklerden birinin üzerinde, eski Hint yazı sistemlerinden Brahmi alfabesine ait olduğu düşünülen işaretlerin bulunduğunu bildirdi.

Diğer yüzüğün ise herhangi bir süsleme ya da desen taşımadığı, bunun da Hint toplumundaki tüccar sınıfı olan Vaishya kastına mensup bir kişiye ait olabileceği şeklinde değerlendirildiği ifade edildi.

Bangkok’un yaklaşık 130 kilometre güneybatısında yer alan Don Yai Thong arkeolojik alanı, bölge halkının yılın başlarında bir pirinç tarlasında antik bronz davullara ait parçalar bulmasıyla gün yüzüne çıkmıştı.

Devam eden kazılar sonucunda bölgenin yaklaşık 1500 ila 2500 yıl öncesine tarihlenen bir yerleşime ait olduğu belirlendi.