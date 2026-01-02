TayfunKahraman, MS atağı geçirdiği için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne yatırıldı. Hastane yazısında Kahraman’da ‘sol alt ekstremite hipoestezi ve parezi saptandığı’ vurgulandı.

Hastane raporunda şu ifadelere yer verildi:

Tayfun Kahraman isimli hasta İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Demiyelinizan Hastalıklar Polikliniği’nde 02.08.2005 tarihinden itibaren Multipl Skleroz tanısı ile takiplidir. Hastanın son muayenesinde sol alt ekstremite hipoestezi ve parezi saptanması nedeniyle Multipl Skleroz atak ön tanısı ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesine tetkik ve tedavi amacıyla yatırılmıştır.

'DURUMU KÖTÜYE GİTTİ'

Kahraman'ın durumunun kötüye gittiği için hastaneye kaldırıldığını aktaran Avukat Cansu Çiftçi, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada; farklı bir tedavi yöntemine geçilmesinin beklendiğini belirtti.