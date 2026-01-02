Başa, "Baraj doluluk oranımız yüzde 18,71 olarak yeni yıla başladık. Bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi. Kış yağışlarıyla bu oranın artması beklense de su tasarrufuna devam edelim" uyarısında bulundu.

Başa, X hesabından yaptığı açıklamayla vatandaşları tasarruf yapmaya çağırdı.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa

Başa'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

'SU TASARRUFUNA DEVAM EDELİM'

2025 yılında İstanbul'un toplam su tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 1,34 arttı. Baraj doluluk oranımız yüzde 18,71 olarak yeni yıla başladık. Bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi. Kış yağışlarıyla bu oranın artması beklense de su tasarrufuna devam edelim.