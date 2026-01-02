Kulislerden sızdı: Emeklinin bayram ikramiyesi bu seviyelere gelecek

Sözcü'den Mustafa Balcı'nın haberine göre; ilk kez 2018 yılında 1.000 TL olarak yatırılan bayram ikramiyeleri, bu yıl 5 bin liraya geleceği kulislerde konuşuluyor. Ancak yüksek enflasyon ile bu tutar emekliye derman olmayacak. Geçtiğimiz yıl bayram başına emekliye 4 bin TL ödeme yapılıyordu. Bu yıl ise iktidar emeklinin ikramiyesinde bin liralık artış yapmayı planlıyor.