Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler emekli ve memur maaşlarına çevrildi. Açlık sınırının 30 bin TL’ye dayandığı ortamda geçim sıkıntısı ise derinleşiyor. Gelecek olan maaş zammı ise derman olmuyor. 5 Ocak’ta ise TÜİK emekli zammını ortaya çıkaracak oranı verecek. Ancak şimdiden yeni yılda bayram ikramiyelerine gelecek olan zamma dair kulis bilgileri konuşulmaya başlandı.
Kulislerden sızdı: Emeklinin bayram ikramiyesi bu seviyelere gelecek
Açlık sınırının 30 bin TL’ye geçtiği ortamda asgari ücretlinin maaşı yüzde 27 zam ile 28 bin 75 TL’ye geldi. Açlık sınırına yaklaşmayan maaşlara bir de emeklinin aylıkları da ekleniyor. 16 bin 881 TL en düşük emekli maaşı alan emekliler ise 5 Ocak’ta gelecek TÜİK verisine umut bağlamış durumda.
Son enflasyon farkının da gelmesiyle emeklilerin alacağı maaş ise belirlenecek. Fakat maaşlardan önce şimdiden emeklinin yılda 2 kez aldığı bayram ikramiyelerine gelecek olan zamma dair kulisler yapılmaya başlandı.
Sözcü'den Mustafa Balcı'nın haberine göre; ilk kez 2018 yılında 1.000 TL olarak yatırılan bayram ikramiyeleri, bu yıl 5 bin liraya geleceği kulislerde konuşuluyor. Ancak yüksek enflasyon ile bu tutar emekliye derman olmayacak. Geçtiğimiz yıl bayram başına emekliye 4 bin TL ödeme yapılıyordu. Bu yıl ise iktidar emeklinin ikramiyesinde bin liralık artış yapmayı planlıyor.