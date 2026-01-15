Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) verdiği hak ihlali kararına rağmen tahliye hakkında tahliye kararı verilmeyen Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman, geçirdiği MS atağı sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden tekrardan Silivri Cezaevi’ne gönderiliyor.

Kahraman’ın, tedavi sürecinde mahkemenin tahliye kararı vermemesi sonrası ilk aşamada daha fazla kortizon verilemeyeceği ve yatak bekleyen hastalar olduğu için yeniden cezaevine sevk edildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Yaklaşık 13 gün önce Multiple Skleroz (MS) atağı geçirmesi sonrası apar topar hastaneye kaldırılan Tayfun Kahraman’ın, tedavisinden sonra tekrar cezaevine sevk edilmesine hükmedildi. Kahraman’ın avukatları ve yakın çevresi, mevcut sağlık koşullarının cezaevi şartlarıyla uyuşmadığının altını çizerek, tahliye talebinde bulunmuştu.

Fakat Anayasa Mahkemesi’nin daha önce verdiği hak ihlali kararına karşın, İstanbul 13. ve 14. Ağır Ceza Mahkemeleri Kahraman hakkında tahliye kararı çıkmadı.