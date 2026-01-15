Yeniçağ Gazetesi
15 Ocak 2026 Perşembe
İstanbul 10°
Dünyanın en ateşli taraftarları, listede sürpriz takımlar da var

Stadyumlar yankılanıyor: Dünyanın en ateşli taraftarları, rakipleri korkutuyor ve atmosferi büyülüyor. İşte dünyanın en ateşli taraftarları.

Marsilya

Marsilya

“Ultras” grubu ve stadyum atmosferi Fransa’nın en ateşli taraftarları arasında sayılır.

1 11
Flamengo

Flamengo

Brezilya’nın en büyük kulüplerinden biri; taraftarları maç öncesi ve sırasında inanılmaz bir enerji yaratır.

2 11
Dinamo Zagreb

Dinamo Zagreb

“Bad Blue Boys” grubu ile Hırvatistan’ın en ateşli tribünü; görsel şovlar ve yoğun tezahüratlar ile bilinir.

3 11
Legia Varşova

Legia Varşova

“Żyleta” grubu, görsel şov ve şarkılarla stadyumu adeta patlatır.

4 11
Liverpool

Liverpool

“You’ll Never Walk Alone” şarkısı, stadyum atmosferini neredeyse elektrik gibi yapar.

5 11
River Plate

River Plate

Arjantin’in bir diğer efsane kulübü, özellikle derbi maçlarında tribünler ateşler içinde olur.

6 11
Napoli

Napoli

Maradona etkisiyle birlikte Napoli taraftarları tutkulu, sadık ve çok gürültülüdür.

7 11
Celtic

Celtic

“Green Brigade” grubu ve stadyumun tamamı çok yoğun tezahürat ve şarkılarla dolu olur.

8 11
Kızılyıldız

Kızılyıldız

“Delije” grubu ile Balkanların ateşi; meşale ve gürültü ile rakipleri korkutur.

9 11
Borussia Dortmund

Borussia Dortmund

"Sarı Duvar” olarak bilinen tribünleri, Avrupa’nın en etkileyici taraftar atmosferlerinden biridir.

10 11
AEK

AEK

“Original 21” grubu, Yunanistan’ın en tutkulu taraftarları; meşale ve pankart şovlarıyla tanınır.

11 11
Kaynak: Spor Servisi
