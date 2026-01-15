Dünyanın en ateşli taraftarları, listede sürpriz takımlar da var

Marsilya
“Ultras” grubu ve stadyum atmosferi Fransa’nın en ateşli taraftarları arasında sayılır.
Flamengo
Brezilya’nın en büyük kulüplerinden biri; taraftarları maç öncesi ve sırasında inanılmaz bir enerji yaratır.
Dinamo Zagreb
“Bad Blue Boys” grubu ile Hırvatistan’ın en ateşli tribünü; görsel şovlar ve yoğun tezahüratlar ile bilinir.
Legia Varşova
“Żyleta” grubu, görsel şov ve şarkılarla stadyumu adeta patlatır.
Liverpool
“You’ll Never Walk Alone” şarkısı, stadyum atmosferini neredeyse elektrik gibi yapar.
River Plate
Arjantin’in bir diğer efsane kulübü, özellikle derbi maçlarında tribünler ateşler içinde olur.
Napoli
Maradona etkisiyle birlikte Napoli taraftarları tutkulu, sadık ve çok gürültülüdür.
Celtic
“Green Brigade” grubu ve stadyumun tamamı çok yoğun tezahürat ve şarkılarla dolu olur.
Kızılyıldız
“Delije” grubu ile Balkanların ateşi; meşale ve gürültü ile rakipleri korkutur.
Borussia Dortmund
"Sarı Duvar” olarak bilinen tribünleri, Avrupa’nın en etkileyici taraftar atmosferlerinden biridir.
AEK
“Original 21” grubu, Yunanistan’ın en tutkulu taraftarları; meşale ve pankart şovlarıyla tanınır.