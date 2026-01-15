Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü 'nün ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma hala devam ediyor. Bu süreçte Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Güllü dosyasında yeni perde: Oğlunun açıklamaları ağızları açık bıraktı "Annemin hayatını mahvedenlerden biri de o"
Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili kızı Tuğyan Gülter, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Güllü'nün oğlu Tuğberk yaptığı yeni açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. “Annemin hayatını mahvedenlerden biri de o”.
Oğlu Tuğberk ise, geçtiğimiz gün yaptığı yeni paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. Tuğberk, kendisine küfür ve iftiralar atıldığını söylemişti. Tuğberk, çektiği videoda "Uzun süredir bir şey paylaşmıyorum. Zamanımın çoğu bana atılan iftiraları, yorumları, mesajları, küfürleri ve yalanları not etmekle geçiyor" demişti.
Ayrıca Tuğberk, "Şunu söylemek için çekiyorum videoyu. Aranızda o kadar güzel insanlar var ki. Böyle vicdanını kaybetmemiş. Karşısındakinin acısını az çok tahmin edebilen" ifadelerini kullandı.
GEÇTİĞİMİZ GÜN CANLI YAYINA KATILMIŞTI
Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Tuğberk, bugün bir televizyon programına çıkarak şaşırtıcı iddialarına bir yenisini ekledi.
İDDİALAR AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI
Tuğberk' canlı yayında söyledikleriyle herkesi şoke etmişti. Tuğberk canlı yayında, "Babamın nasıl tanındığı da malum! Benim canımdan çok sevdiğim annemi döverek ünlü olmuş bir adam o! Zamanında bu adamın 'Güllü'yi döven, burnunu kıran adam' olduğu biliniyor. "
"BENDE DAHA NE MESAJLAR VAR"
Ayrıca Tuğberk, "Bende daha ne mesajlar var. Annemin kişisel olarak babama nasıl döndüğünün mesajları var. Babam zaten birçok kez anneme evlilik teklif etti."
"ANNEMİ MAHVEDENLERDEN BİRİ DE O"
'Annenin hayatını baban mı mahvetti?' sorusuna ise Tuğberk, "Mahvedenlerden biri. Ben zaten babama nefret ederek büyüdüm. Annemin çok gözyaşı dökmüşlüğü var. Bu saatten sonra bilsin ki onun böyle bir oğlu yok" dedi.
NE OLMUŞTU?
Arabesk müziğinin unutulmaz ismi Güllü'nün şüpheli ölümü büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçının ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada kızı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Günaydın anne ve kızın yeni ses kayıtlarına ulaşmıştı. Ulaşılan ses kayıtlarında Tuğyan'ın annesi ile yaşadığı her tartışmayı gizlice kaydettiği ortaya çıktı. Tartışmaların kayıt altına alınmasından daha ilginç olanı ise Tuğyan'ın o ses kayıtlarını sevgilisi Kervan'a göndermesiydi.