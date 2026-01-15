Otomobil satın almak isteyen yurttaşlar taşıt kredisi faizlerini araştırıyor. Peki taşıt kredilerine son durum.
İşte en uygun taşıt kredileri
Taşıt kredilerinde son durum ne? Bankalar taşıt kredilerini yüzde kaç faizle veriyor? İşte detaylar...Barış Önal
AKBANK: Ana para 100 bin lira
Faiz oranı yüzde 3.29
Aylık ödeme 10 bin 827 lira
Toplam ödeme 130 bin lira
Garanti Bankası: Ana para 100 bin lira
Faiz oranı yüzde 2.99
Aylık ödeme 10 bin 585 lira
Toplam ödeme 127 bin 526 lira
Kuveyt Türk: Ana para 100 bin lira
Faiz oranı yüzde 3.01
Aylık ödeme 10 bin 601 lira
Toplam ödeme 127 bin 793 lira
TEB: Ana para 100 bin lira
Faiz oranı yüzde 3.19
Aylık ödeme 10 bin 746 lira
Toplam ödeme 129 bin 456 lira
