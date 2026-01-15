Yeniçağ Gazetesi
15 Ocak 2026 Perşembe
İstanbul
Anasayfa Gündem İşte en uygun taşıt kredileri

İşte en uygun taşıt kredileri

Taşıt kredilerinde son durum ne? Bankalar taşıt kredilerini yüzde kaç faizle veriyor? İşte detaylar...

Barış Önal
Otomobil satın almak isteyen yurttaşlar taşıt kredisi faizlerini araştırıyor. Peki taşıt kredilerine son durum.

AKBANK: Ana para 100 bin lira

Faiz oranı yüzde 3.29

Aylık ödeme 10 bin 827 lira

Toplam ödeme 130 bin lira

Garanti Bankası: Ana para 100 bin lira

Faiz oranı yüzde 2.99

Aylık ödeme 10 bin 585 lira

Toplam ödeme 127 bin 526 lira

Kuveyt Türk: Ana para 100 bin lira

Faiz oranı yüzde 3.01

Aylık ödeme 10 bin 601 lira

Toplam ödeme 127 bin 793 lira

TEB: Ana para 100 bin lira

Faiz oranı yüzde 3.19

Aylık ödeme 10 bin 746 lira

Toplam ödeme 129 bin 456 lira

Kaynak: Haber Merkezi
