Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Elazığ’da etkili olan aşırı yağışlar sel felaketine yol açtı. Yağışların ardından gelen sel nedeniyle yayla yolu yarılarak ciddi hasar gördü.

Elazığ’ın Arıcak ilçesine bağlı Akdağ bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun yağışın ardından sel sularının etkisiyle yayla yolunun bir bölümünde ciddi hasar meydana gelirken, güzergâhın kullanımı da tehlikeli hale geldi. Olay, aşırı yağışların kırsal kesimlerdeki yollar üzerinde oluşturduğu riski bir kez daha gözler önüne serdi.