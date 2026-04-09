Tatil sezonunun yaklaşmasıyla birlikte erken rezervasyon kampanyaları hız kazanırken, uzmanlar tüketicileri artan dolandırıcılık riskine karşı uyarıyor. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, özellikle sahte internet siteleri ve sosyal medya üzerinden yayılan aldatıcı tekliflere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

SAHTE OTEL SİTELERİYLE DOLANDIRICILIK ARTIYOR

Turizm sektöründeki yoğun reklam ve kampanyaların yanı sıra, kötü niyetli kişiler de popüler otel ve tatil tesislerinin isim ve görsellerini kopyalayarak sahte internet siteleri oluşturuyor. Bu siteler üzerinden e-posta ve SMS yoluyla cazip teklifler sunularak tüketiciler mağdur ediliyor.

Kılıç, piyasa değerinin çok altında sunulan tatil paketlerine şüpheyle yaklaşılması gerektiğini belirterek, “Dolandırıcılar, lüks otellere ait görselleri kullanıp gerçeğe çok yakın sahte siteler hazırlıyor. Bu nedenle rezervasyon yapmadan önce mutlaka resmi kanallar kontrol edilmeli” dedi.

“İŞLETME BELGELERİ MUTLAKA SORGULANMALI”

Tüketicilerin rezervasyon yapmadan önce acente veya otelin resmi kayıtlarını incelemesi gerektiğini vurgulayan Kılıç, işletme belgelerinin doğrulanmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Ayrıca rezervasyon yapılacak sitenin adresi ve güvenilirliği mutlaka kontrol edilmeli.

ŞAHSİ IBAN UYARISI: ÖDEMELERİ KREDİ KARTIYLA YAPIN

Dolandırıcılık vakalarında en sık karşılaşılan yöntemlerden birinin şahsi IBAN hesaplarına gönderilen kaporalar olduğunu belirten Kılıç, şu uyarıda bulundu:

Ödemeler mümkünse kredi kartıyla yapılmalı

Şirket hesabı dışındaki IBAN’lara para gönderilmemeli

Yazılı sözleşme mutlaka talep edilmeli

Kredi kartıyla yapılan ödemelerin kayıt altına alındığını ve olası bir dolandırıcılık durumunda “ters ibraz” (chargeback) hakkı sunduğunu hatırlattı.

SÖZLEŞME VE REKLAM DETAYLARI SAKLANMALI

Uzmanlara göre tüketiciler, rezervasyon öncesinde şu detaylara dikkat etmeli:

Otelin adı, konumu ve yıldız sayısı net olmalı

Konaklama tarihleri ve hizmet kapsamı açıkça belirtilmeli

Reklam, ilan veya kampanya görselleri mutlaka saklanmalı

Kılıç, bu belgelerin olası uyuşmazlıklarda delil niteliği taşıdığını belirtti.

MAĞDURİYET DURUMUNDA HUKUKİ HAKLAR

Tüketicilerin mağduriyet yaşaması halinde haklarını aramaktan çekinmemesi gerektiğini ifade eden Kılıç, belirlenen parasal sınırlar dahilinde uyuşmazlıkların tüketici hakem heyetlerine veya ilgili mercilere taşınabileceğini söyledi.

Tatil planı yaparken cazip görünen tekliflere karşı temkinli olunmalı, yalnızca güvenilir ve resmi kanallar üzerinden işlem yapılmalı. Özellikle şahsi hesaplara para gönderme taleplerine karşı dikkatli davranmak, olası dolandırıcılıkların önüne geçmek için kritik önem taşıyor.