Uçak biletlerine büyük zam gelecek: Tatil ve seyahat planı yapanlar dikkat

‘YAZIN TATİL VE SEYAHAT PLANI OLANLAR UÇAK BİLETLERİNİ ALSIN’

Gazeteci Barış Soydan ise uçak fiyatlarının artacağını belirterek tatil ve seyahat yapmak isteyenleri uyardı. Soydan, "Eğer yazın bir tatil ya da seyahat planınız varsa uçak biletinizi bir an önce almanızda büyük fayda var. Çünkü maalesef zamlar kapıda, hatta havayolu şirketleri bu zamları yapmaya başladı bile. Son bir ayda dünyada jet yakıtı fiyatları ortalama %83 yükseldi. Şu an Sidney-Londra veya Amsterdam-Singapur gibi hatlarda bilet fiyatları geçen seneye göre neredeyse iki katına çıktı” dedi.