Argus ABD Jet Yakıt Endeksi'ne göre, jet yakıt fiyatları, 27 Mart’tan itibaren galon (3,78 litre) başına yaklaşık 2,17 dolardan 4,57 dolara çıktı.
Uçak biletlerine büyük zam gelecek: Tatil ve seyahat planı yapanlar dikkat
ABD'de jet yakıt fiyatlarının, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle birkaç hafta içinde iki kattan fazla artması üzerine, bunun uçak bilet fiyatlarını artıracağı ve sefer sayılarını sınırlandıracağı ifade edildi.Derleyen: Baran Yalçın
Uzmanlar, ABD’de jet yakıt fiyatlarının çıkmasıyla hava yollarının stoklarının birkaç hafta içinde tükenebileceği ve bunun da daha yüksek uçak bilet fiyatlarına ve uçuş iptallerine yol açabileceği uyarısı yapıyor.
United Airlines Üst Yöneticisi (CEO) Scott Kirby, yakıt maliyetlerindeki artış sebebiyle kısa vadede planlanan uçuşların yaklaşık yüzde 5'ini azaltacaklarını, fiyatların böyle devam etmesi halinde sadece jet yakıtının yıllık giderlere 11 milyar dolar ek maliyet getirebileceği uyarısında bulundu.
Delta Air Lines CEO'su Ed Bastian da jet yakıt fiyatlarındaki artışın sadece mart ayında 400 milyon dolara kadar ek maliyet getirdiğini, bu yüksek maliyetlerin de bilet fiyatlarındaki artışlara yansımaya başladığını ifade etti.
Hava yolu şirketlerinin en büyük gider kalemlerinden birini jet yakıtı oluşturuyor. Orta Doğu ülkeleri, günde yaklaşık 1,1 milyon varil jet yakıtı ihracatı ile küresel tüketimin yaklaşık yüzde 15-17'sini karşılıyor. Ancak bölgede devam eden ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşa bağlı olarak Hürmüz Boğazı’ndaki tanker trafiğinin önemli ölçüde yavaşlaması nedeniyle jet yakıt arzının büyük bir kısmı piyasalara ulaştırılamıyor.
‘YAZIN TATİL VE SEYAHAT PLANI OLANLAR UÇAK BİLETLERİNİ ALSIN’
Gazeteci Barış Soydan ise uçak fiyatlarının artacağını belirterek tatil ve seyahat yapmak isteyenleri uyardı. Soydan, "Eğer yazın bir tatil ya da seyahat planınız varsa uçak biletinizi bir an önce almanızda büyük fayda var. Çünkü maalesef zamlar kapıda, hatta havayolu şirketleri bu zamları yapmaya başladı bile. Son bir ayda dünyada jet yakıtı fiyatları ortalama %83 yükseldi. Şu an Sidney-Londra veya Amsterdam-Singapur gibi hatlarda bilet fiyatları geçen seneye göre neredeyse iki katına çıktı” dedi.